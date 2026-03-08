Vitinha reveló lo difícil que fue compartir vestidor con Mbappé, Messi y Neymar: ‘No corren’

Uno de los momentos favoritos de los fanáticos del futbol ocurrió en el 2021, cuando el Paris Saint-Germain reunió a tres d e los mejores jugadores del mundo: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Sin embargo, dentro del club no todo fue ‘color de rosa’ pues según Vitinha, mediocampista del equipo, ninguno de los tres tenía verdadero sacrificio.

Vitinha celebra un gol con PSG | AP

¿Qué dijo Vitinha?

El jugador portugués reveló durante una entrevista lo complejo que fue encontrar su mejor nivel a lado de los tres astros del fútbol mundial, asegurando que aunque cada uno ‘brilla’ dentro del campo, hacer un buen juego colectivo era sumamente complejo.

“Son extraterrestres, perciben cosas que nosotros no, teníamos que seguirles el ritmo, lo que no significa que sea lo mejor para el equipo”, sentenció el campeón de la Ligue1 y de la Champions League.

Kylian Mbappé y Neymar celebrando como jugadores del PSG

Además, Vitinha explicó lo difícil que es en el futbol moderno no contar con tres jugadores al ataque que bajen a aportar en la defensa, situación que ocurría con la ‘MMN’ en varios partidos con el PSG, en contraste, el actual equipo de Luis Enrique tiene un sistema donde no hay jugador que no apoye la zona baja del campo.

“Es muy difícil en el fútbol actual que uno, dos o tres jugadores no corran, que no ayuden en defensa. Esa es la diferencia con el PSG actual. Los atacantes marcan como locos a los laterales. Ven a un Dembelé, a un Gonçalo, presionando en la entrada del área y siendo los primeros en presionar arriba”, concluyó Vitinha.

Mbappé y Messi en el PSG | X: @PSG_inside

Vitinha reveló su futuro

Luego de hablar de su experiencia en años pasado con el PSG, el jugador de la Selección de Portugal habló sobre lo que le depara el futuro, confirmando que no llegaría al Real Madrid tras el buen paso que mantiene en el cuadro parisino.

“Creo que ir al Real Madrid no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Tenemos un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, un grupo increíble y un entrenador como Luis Enrique. Cambiar ahora sería una estupidez”, sentenció.