Ryan Reynold lanza contundente mensaje a su equipo tras caer ante Chelsea en la FA Cup

La Quinta Ronda de eliminación de Copa de Inglaterra continúa su curso, trayendo consigo grandes historias. Una de ella fue el pase del Wrexham, equipo del actor Ryan Reynolds y que recientemente cayó ante el Chelsea, situación de la cual no tardó en pronunciarse el dueño del club.

Ryan Reynolds celebrando el gol del Wrexham ante el Chelsea en la FA Cup I AP

¿Qué dijo Ryan Reynolds?

El dueño del Wrexham e intérprete del personaje Deadpool de MARVEL Studios, aseguró que pese a la derrota dentro del rectángulo de juego, su equipo mostró un ‘mejor futbol’ pero reconoció que enfrentar a un equipo como el Chelsea no es cosa fácil, teniendo en cuenta el tipo de jugadores que lo conforman.

“Jugamos mejor al fútbol que el Chelsea, pero nuestro equipo no se construyó con 2 mil millones de dólares”, aseguró el actor y empresario estadounidense.

Reynolds se ha encargado de traer al máximo nivel de competencia al cuadro de la parte norte de Galés, posicionándolo en la sexta posición de la Championship con 57 unidades y pelando por un lugar en el Top 5 del campeonato.

Wrexham United festeja uno de sus goles contra Chelsea en la FA Cup | AP

¿Cómo fue la derrota?

El equipo londinense se impuso de visitante al equipo de la localidad de Wrexham 2-4, sin embargo, contrario a lo que podría verse en el marcador, el partido no fue tan sencillo para los dirigidos por Liam Rosenior.

El juego arrancó con un gol del equipo local por parte del delantero inglés, Sam Smith, apenas al minuto 18. Los de casa lograron aguantar hasta los 40 minutos con la ventaja, sin embargo, un autogol de su arquero, Arthur Okonkwo, puso el empate.

Garnacho festeja su gol ante Wrexham en la FA Cup | AP

El complemento tuvo un duelo cerrado y lleno de extensiones hasta los últimos 10 minutos, precisamente en el minuto 78, cuando un tanto más del Wrexham hizo soñar al respetable con una histórica victoria. Desafortunadamente Josh Acheampong empató el juego solo cuatro minutos después y mandó el partido a tiempo extra.

Ya para los 30 minutos de alargue, el ingreso de los titulares del cuadro Blue marcó una diferencia importante y con los tantos de Joao Pedro y Alejandro Garnacho se concretó la victoria de Chelsea.