Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ryan Reynold lanza contundente mensaje a su equipo tras caer ante Chelsea en la FA Cup

Ryan Reynolds y Shaun Harvey previo al duelo del Wrexham vs Chelsea de la FA Cup I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:26 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dueño del Wrexham aseguró que su equipo jugó mejor al futbol en la Ronda de eliminación

La Quinta Ronda de eliminación de Copa de Inglaterra continúa su curso, trayendo consigo grandes historias. Una de ella fue el pase del Wrexham, equipo del actor Ryan Reynolds y que recientemente cayó ante el Chelsea, situación de la cual no tardó en pronunciarse el dueño del club.

Ryan Reynolds celebrando el gol del Wrexham ante el Chelsea en la FA Cup I AP

¿Qué dijo Ryan Reynolds?

El dueño del Wrexham e intérprete del personaje Deadpool de MARVEL Studios, aseguró que pese a la derrota dentro del rectángulo de juego, su equipo mostró un ‘mejor futbol’ pero reconoció que enfrentar a un equipo como el Chelsea no es cosa fácil, teniendo en cuenta el tipo de jugadores que lo conforman.

“Jugamos mejor al fútbol que el Chelsea, pero nuestro equipo no se construyó con 2 mil millones de dólares”, aseguró el actor y empresario estadounidense. 

Reynolds se ha encargado de traer al máximo nivel de competencia al cuadro de la parte norte de Galés, posicionándolo en la sexta posición de la Championship con 57 unidades y pelando por un lugar en el Top 5 del campeonato. 

Wrexham United festeja uno de sus goles contra Chelsea en la FA Cup | AP
Wrexham United festeja uno de sus goles contra Chelsea en la FA Cup | AP

¿Cómo fue la derrota?

El equipo londinense se impuso de visitante al equipo de la localidad de Wrexham 2-4, sin embargo, contrario a lo que podría verse en el marcador, el partido no fue tan sencillo para los dirigidos por Liam Rosenior.

El juego arrancó con un gol del equipo local por parte del delantero inglés, Sam Smith, apenas al minuto 18. Los de casa lograron aguantar hasta los 40 minutos con la ventaja, sin embargo, un autogol de su arquero, Arthur Okonkwo, puso el empate.

Garnacho festeja su gol ante Wrexham en la FA Cup | AP
Garnacho festeja su gol ante Wrexham en la FA Cup | AP

El complemento tuvo un duelo cerrado y lleno de extensiones hasta los últimos 10 minutos, precisamente en el minuto 78, cuando un tanto más del Wrexham hizo soñar al respetable con una histórica victoria. Desafortunadamente Josh Acheampong empató el juego solo cuatro minutos después y mandó el partido a tiempo extra.

Ya para los 30 minutos de alargue, el ingreso de los titulares del cuadro Blue marcó una diferencia importante y con los tantos de Joao Pedro y Alejandro Garnacho se concretó la victoria de Chelsea. 

Ryan Reynolds y los jugadores del Wrexham tras caer ante el Chelsea en la FA Cup I AP
Últimos videos
Lo Último
17:22 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
17:06 Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
16:56 Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
16:37 Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
16:35 VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
16:20 Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
16:09 ‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol
16:04 ¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club
15:49 “Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia
15:46 Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Futbol
07/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Contra
07/03/2026
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Futbol
07/03/2026
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
Futbol
07/03/2026
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Contra
07/03/2026
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
Futbol
07/03/2026
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima