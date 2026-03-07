¿Se queda en casa? Guardiola lanza mensaje con insinuación a permanecer en el Manchester City

Pep Guardiola ha dejado unos mensajes de aliento para la afición del Manchester City luego de que revelara en sus recientes declaraciones una posible permanencia en el equipo de la Premier League, ante los rumores de salida, de cara a la próxima temporada.

El español habló previo al duelo de la quinta ronda ante el Newcastle United resaltando que su equipo está en pleno proceso y aseguró que sin duda tendrá un mejor accionar en la temporada siguiente dejando abierta su continuidad en el banquillo de los Citizens.

Erling Haaland recibiendo indicaciones de Pep Guardiola | AP

¿Qué dijo Guardiola?

"No somos un equipo completo para competir, ya saben, para ser sólidos. Esa es la realidad. Pero estamos en proceso de muchos cambios. Si aprendemos más rápido y no perdemos nada, podemos llegar al último mes con buenas oportunidades", mencionó.

Finalmente, destacó los planes abriendo la especulación sobre el entrenador: "Pero estoy bastante seguro de que la próxima temporada será mejor. La próxima temporada será mejor. No tengo dudas al respecto".

Guardiola no se siente cómodo con los fichajes que han llegado al City | AP

Guardiola también catapultó que los torneos locales en Inglaterra toman mayor importancia que la Champions League: "Para los equipos ingleses, aquí en Inglaterra es más importante lo que ocurrió en la Carabao Cup que los partidos de la Champions League. Sucedió desde el primer día. Así que no es ninguna sorpresa".

"En el calendario, las cadenas deciden porque dicen que pagamos mucho dinero. Bien, bien hecho, gané mucho dinero. Muchas gracias. Eres muy amable. Así que eso es todo" terminó por mencionar Josep Guardiola.

Marc Guéhi festeja su gol en FA Cup con Manchester City | AP

Newcastle vs Manchester City

Manchester City se enfrenta al Newcastle United en la quinta ronda de la FA Cup, después de haber vencido 2-0 al Salford City, en donde el equipo de Pep Guardiola dominó el encuentro de principio a fin sobre la cancha del Etihad Stadium.