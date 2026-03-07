Gaslighting: qué es este tipo de abuso psicológico y cómo identificarlo

El gaslighting es una forma de abuso psicológico que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero que tiene efectos profundos en la autoestima y la percepción de la realidad de quien lo sufre.

En psicología, este término se utiliza para describir una estrategia de manipulación emocional en la que una persona logra que otra dude de sus propios recuerdos, percepciones o pensamientos.

Gaslighting, un problema más común de lo pensado

De acuerdo con Melissa García Meraz, especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, este fenómeno es más común de lo que parece y suele esconderse detrás de actitudes aparentemente afectivas.

El gaslighting tiene efectos profundos en la autoestima y la percepción de la realidad de quien lo sufre / FREEPIK

El término “gaslighting”, en psicología, es designado a una forma de abuso emocional difícil de reconocer que consiste en manipular a una persona hasta hacerla dudar de sus percepciones, opiniones o recuerdos, según Melissa García Meraz, de la Facultad de Psicología de la UNAM.

La especialista explicó que este tipo de violencia puede presentarse de forma sutil, incluso disfrazada de cariño o preocupación. La Dra. García Meraz precisó en febrero de 2024 que el “gaslighting” es un tipo de violencia, a menudo oculta tras gestos de amor, con la intención de confundir y disimulat el maltrato.

Señales que pueden indicar gaslighting

El gaslighting suele manifestarse mediante acciones o actitudes que poco a poco afectan la confianza de la víctima en sí misma.

Este tipo de manipulación suele impactar especialmente a mujeres / FREEPIK

Entre las conductas más comunes se encuentran:

Minimizar los sentimientos de la persona afectada

Hacer creer a la víctima que está perdiendo el amor de su pareja por sus errores

Provocar el alejamiento de su círculo cercano para manipularla más fácilmente

Insinuar infidelidad con cualquier pretexto

Este tipo de manipulación suele impactar especialmente a mujeres, debilitando su seguridad personal y generando dependencia emocional.

La definición del diccionario Merriam-Webster

El concepto también ha sido analizado por el diccionario Merriam-Webster, que describe el gaslighting como un proceso de manipulación psicológica prolongada.

El gaslighting como un proceso de manipulación psicológica prolongada / FREEPIK

“Causa que la víctima cuestione la validez de sus propios pensamientos, percepción de la realidad o recuerdos y generalmente lleva a la confusión, pérdida de confianza y de autoestima, incertidumbre sobre la estabilidad emocional o mental de uno mismo, y una dependencia al perpetrador”.

Además, el diccionario agrega que también puede entenderse como: “el acto o práctica de engañar extremadamente a alguien, especialmente para beneficio propio”.

¿Quién utiliza el gaslighting?

Aunque suele relacionarse con relaciones de pareja, esta forma de manipulación puede presentarse en otros entornos. “Gaslighting” es una herramienta usada frecuentemente por abusadores en las relaciones, y por políticos y otras figuras públicas, según la definición de Merriam-Webster.

También puede aparecer dentro de familias, amistades e incluso en espacios laborales. La publicación señala que: “Puede ser una táctica corporativa o una forma de engañar al público“. Incluso existe lo que especialistas llaman gaslighting médico, cuando un profesional de la salud desestima síntomas reales de un paciente asegurando que todo está “en su mente”.