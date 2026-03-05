Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marcha 8M en CDMX: despliegan 400 mujeres policías para operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegará 400 mujeres policías durante la marcha del 8 de marzo./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:50 - 05 marzo 2026
La marcha del Día Internacional de la Mujer suele reunir a miles de participantes que se movilizan por calles del centro de la capital

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un operativo especial con motivo de la marcha del 8 de marzo (8M), una de las movilizaciones feministas más grandes del país. El dispositivo contempla el despliegue de 400 mujeres policías que estarán encargadas de brindar acompañamiento y apoyo durante la manifestación.

De acuerdo con lo informado por las autoridades capitalinas, la presencia de elementos femeninos de la policía busca garantizar condiciones de seguridad para las participantes y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante el desarrollo de la movilización.

La marcha del Día Internacional de la Mujer se realiza cada año en la capital del país y convoca a miles de mujeres que salen a las calles para exigir igualdad de derechos, justicia y el fin de la violencia de género.

El operativo de seguridad busca acompañar y resguardar a las asistentes durante la movilización del Día Internacional de la Mujer./ AP

El operativo también tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la protesta y proteger a las asistentes, mientras se mantiene vigilancia en distintos puntos del centro de la ciudad donde suele concentrarse la movilización.

¿Cómo será el operativo para la marcha del 8M en CDMX?

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las 400 mujeres policías estarán distribuidas a lo largo del recorrido de la manifestación para realizar labores de vigilancia, orientación y apoyo a las asistentes.

Además, se prevé la presencia de personal de seguridad para monitorear la movilización y atender posibles incidentes, con el fin de garantizar que la jornada transcurra de manera segura.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo principal del operativo es respetar el derecho a la libre manifestación y acompañar a quienes participen en la movilización.

Cada año, miles de mujeres participan en la marcha del 8M en la Ciudad de México para exigir igualdad y el fin de la violencia de género./ AP

¿Qué deben saber las asistentes a la marcha del 8M?

Las autoridades recomendaron a quienes planean acudir a la marcha informarse sobre la ruta y los horarios de la movilización, así como acudir acompañadas cuando sea posible.

También se sugiere mantenerse comunicadas con familiares o amigas y seguir las indicaciones de seguridad durante el evento.

La marcha del 8M en la Ciudad de México se ha consolidado como una de las movilizaciones feministas más importantes del país, reuniendo cada año a miles de mujeres que participan para visibilizar las demandas por igualdad y el respeto a sus derechos.

Las mujeres policías estarán distribuidas a lo largo del recorrido para brindar apoyo y orientación durante la manifestación./ AP
