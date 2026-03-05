Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Pueden las mujeres faltar al trabajo este 9 de marzo?

El 9 de marzo se relaciona con el movimiento “Un Día Sin Nosotras”, una protesta social que busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad mexicana. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:21 - 05 marzo 2026
El paro nacional vuelve a generar dudas entre trabajadoras y estudiantes. Esto es lo que dice la ley en México sobre ausentarse ese día.

Cada año, el 9 de marzo (9M) se relaciona con el movimiento “Un Día Sin Nosotras”, una protesta social que busca visibilizar la importancia de las mujeres en la vida económica, social y política del país.

El paro nacional de mujeres surgió como una forma de evidenciar el impacto social, económico y laboral de su ausencia. / iStock

¿Las mujeres pueden faltar al trabajo el 9 de marzo?

Sin embargo, el lunes 9 de marzo no es un día feriado oficial en México, por lo que las actividades laborales y escolares se realizan con normalidad.

Esto significa que la ley no establece un permiso laboral automático para faltar al trabajo ese día. La decisión de ausentarse dependerá de cada trabajadora y, en muchos casos, de los acuerdos que pueda tener con su centro laboral.

Aunque el 9M es una fecha simbólica del movimiento feminista, en México no está considerado como día de descanso obligatorio. / iStock

¿Por qué se convoca al paro “Un Día Sin Nosotras”?

El movimiento surgió como una forma de protesta para evidenciar el papel fundamental que tienen las mujeres en la sociedad. La idea central es que, al ausentarse de espacios laborales, educativos y públicos, se haga visible el impacto que tiene su participación en el país.

El movimiento 9M se ha convertido en una de las movilizaciones sociales más significativas en México en los últimos años. / iStock

La iniciativa también busca llamar la atención sobre problemáticas como la violencia de género, la desigualdad y la brecha salarial que enfrentan millones de mujeres.

El 9M aún no es un día oficial en la ley

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para declarar el 9 de marzo como “Día Nacional Sin Nosotras”, con el objetivo de reconocer la relevancia de las mujeres en la sociedad. El documento fue enviado al Senado para su análisis.

No obstante, la propuesta todavía no ha sido votada en la Cámara Alta, por lo que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación ni forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo

Un antecedente que marcó al país

El paro nacional de mujeres tuvo gran impacto en México en marzo de 2020, cuando miles de mujeres decidieron no asistir a sus trabajos, escuelas ni participar en actividades públicas como forma de protesta y reflexión social.

Mujeres se congregan en el centro de la Ciudad de México durante la movilización del 8 de marzo. / iStock

Desde entonces, cada año el 9M se mantiene como una fecha simbólica que reaviva el debate sobre la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

