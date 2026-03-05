Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"

Carreras de la máxima categoría en Medio Oriente en peligro por conflicto.
Axel Fernández
Axel Fernández 07:49 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano regresa a la Fórmula 1 con el objetivo de desarrollar el potencial de Cadillac, aunque no descarta sopresas en Melbourne

El piloto mexicano Sergio Pérez afronta el Gran Premio de Australia con un objetivo claro: centrarse en el desarrollo del nuevo proyecto de Cadillac y estar listo para capitalizar cualquier oportunidad que surja en una carrera que se anticipa impredecible debido a las nuevas regulaciones.

Consciente de que los resultados inmediatos son poco probables en la Fórmula 1, Pérez Mendoza ha moderado las expectativas. El mexicano entiende que su rol en la escudería estadounidense es similar a experiencias pasadas, como en Racing Point, firma en la que fue fundamental para sentar las bases de un proyecto que culminaría con una victoria en Sakhir 2020, antes de emigrar a Red Bull en 2021.

Checo Pérez, en el Gran Premio de Australia | AP

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Australia?

Por ahora, el enfoque no está en sumar puntos, sino en utilizar las primeras carreras como una extensión de la pretemporada para perfeccionar el monoplaza MAC-26.

"Para nosotros, en esta etapa, todo se trata del progreso que podamos lograr", explicó Pérez en una rueda de prensa en Melbourne. "Se trata de armar todas las piezas del rompecabezas y que los diferentes departamentos trabajen juntos para poder desarrollarnos".

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez

Principal objetivo: el progreso

El tapatío, quien comenzará su décimo quinta temporada en la F1, en la que suma 39 podios y seis victorias, reconoció el gran desafío que enfrenta el equipo: progresar para alcanzar un punto óptimo del monoplaza.

"Por lo que vimos en Bahrein, tenemos que superar en desarrollo a otros equipos que han estado en el deporte por muchísimos años. No será una tarea fácil para Cadillac, pero nuestro principal objetivo será el progreso que podamos hacer desde aquí", indicó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas, junto al MAC-26 de Cadillac | @Cadillac_F1

La estrategia: desarrollo y preparación

Pérez Mendoza fue claro al señalar que el plan para el fin de semana no es ser competitivos desde el primer día. La prioridad es afinar los procesos internos y recopilar información valiosa.

"Ahora mismo, todo se centra en los procedimientos. Debemos asegurarnos de completar nuestras paradas en boxes y nuestro ritmo de carrera. Obtener todos los datos es crucial, porque es la mejor manera de encontrar rendimiento de cara al futuro", detalló.

Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP

A la espera de una oportunidad

A pesar del enfoque en el desarrollo, Sergio Michel no descarta que el Gran Premio de Australia pueda presentar un escenario caótico. Las nuevas regulaciones técnicas podrían alterar el orden establecido y abrir la puerta a resultados inesperados, una situación que el equipo Cadillac no quiere desaprovechar.

"Cualquier cosa puede suceder", advirtió el mexicano. "Con esta nueva regulación, parece que hay tres categorías diferentes: los cuatro equipos de punta, luego el grupo de la media tabla y otro grupo más atrás. Hay que ser capaces de aprovechar cualquier oportunidad".

Al ser la primera carrera, puede haber mucho caos. Realmente espero que seamos capaces de sacar el máximo provecho; ese será nuestro principal objetivo: extraer lo máximo del fin de semana
Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP