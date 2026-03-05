Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"

El piloto mexicano Sergio Pérez afronta el Gran Premio de Australia con un objetivo claro: centrarse en el desarrollo del nuevo proyecto de Cadillac y estar listo para capitalizar cualquier oportunidad que surja en una carrera que se anticipa impredecible debido a las nuevas regulaciones.

Consciente de que los resultados inmediatos son poco probables en la Fórmula 1, Pérez Mendoza ha moderado las expectativas. El mexicano entiende que su rol en la escudería estadounidense es similar a experiencias pasadas, como en Racing Point, firma en la que fue fundamental para sentar las bases de un proyecto que culminaría con una victoria en Sakhir 2020, antes de emigrar a Red Bull en 2021.

Checo Pérez, en el Gran Premio de Australia | AP

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Australia?

Por ahora, el enfoque no está en sumar puntos, sino en utilizar las primeras carreras como una extensión de la pretemporada para perfeccionar el monoplaza MAC-26.

"Para nosotros, en esta etapa, todo se trata del progreso que podamos lograr", explicó Pérez en una rueda de prensa en Melbourne. "Se trata de armar todas las piezas del rompecabezas y que los diferentes departamentos trabajen juntos para poder desarrollarnos".

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez

Principal objetivo: el progreso

El tapatío, quien comenzará su décimo quinta temporada en la F1, en la que suma 39 podios y seis victorias, reconoció el gran desafío que enfrenta el equipo: progresar para alcanzar un punto óptimo del monoplaza.

"Por lo que vimos en Bahrein, tenemos que superar en desarrollo a otros equipos que han estado en el deporte por muchísimos años. No será una tarea fácil para Cadillac, pero nuestro principal objetivo será el progreso que podamos hacer desde aquí", indicó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, junto al MAC-26 de Cadillac | @Cadillac_F1

La estrategia: desarrollo y preparación

Pérez Mendoza fue claro al señalar que el plan para el fin de semana no es ser competitivos desde el primer día. La prioridad es afinar los procesos internos y recopilar información valiosa.

"Ahora mismo, todo se centra en los procedimientos. Debemos asegurarnos de completar nuestras paradas en boxes y nuestro ritmo de carrera. Obtener todos los datos es crucial, porque es la mejor manera de encontrar rendimiento de cara al futuro", detalló.

Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP

A la espera de una oportunidad

A pesar del enfoque en el desarrollo, Sergio Michel no descarta que el Gran Premio de Australia pueda presentar un escenario caótico. Las nuevas regulaciones técnicas podrían alterar el orden establecido y abrir la puerta a resultados inesperados, una situación que el equipo Cadillac no quiere desaprovechar.

"Cualquier cosa puede suceder", advirtió el mexicano. "Con esta nueva regulación, parece que hay tres categorías diferentes: los cuatro equipos de punta, luego el grupo de la media tabla y otro grupo más atrás. Hay que ser capaces de aprovechar cualquier oportunidad".