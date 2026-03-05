¡De las canchas a los escenarios! El Celta de Vigo le pide ayuda a Madonna para encontrar una camiseta

A través de sus redes sociales, el Celta de Vigo le redactó una carta a Madonna, a quien le pide saber del rastro de un jersey que utilizó hace más de tres décadas. La Reina del Pop tuvo un concierto en Vigo donde lució la playera del equipo en 1990.

¿Qué dice la carta?

En la carta, el Celta de Vigo empieza con Marián Mouriño Terrazo (presidenta del club) presentándose con Madonna, seguido de recordarle que la cantante usó el 29 de julio de 1990; un recuerdo que sigue muy presente en la afición Celeste.

Dicha foto de ella portando el jersey se convirtió en mito. Fue parte crucial en la historia del club fuera de los terrenos de juego. Por lo tanto, invitan a la Reina del Pop el próximo viernes 6 de marzo a dedicarle un gesto de cariño en su estadio antes del juego ante el Real Madrid.

Cerrando la carta, recordándoles si la cantante aún tiene la camiseta o si puede ayudarles a encontrarla.

Carta aberta de @mmourino a @Madonna



⋄⋄⋄



Benquerida Madonna,



Escríboche esta carta porque precisamos da túa axuda.



O 29 de xullo de 1990 actuaches no estadio do Celta de Vigo, o club de fútbol do que son presidenta. Aquela noite vestiches a nosa camiseta celeste.



Esa… pic.twitter.com/8L1oU6IHWq — Celta (@RCCelta) March 4, 2026

¿Por qué Madonna portó el jersey del Celta?

El 29 de julio de 1990, usó la camiseta como un guiño para los aficionados del Celta, ya que durante su concierto del Blonde Ambition Tour, en el estadio de Balaídos, en Vigo, Madonna apareció en el escenario con la emblemática jersey, un recuerdo que los presentes en ese concierto y aficionados del club Celeste nunca olvidarán.

No fue la primera vez que se le vio a la cantante portar un jersey de un equipo de futbol; la Reina del Pop ha llegado a portar la camiseta del Benfica, Bayern o del Atlético de Madrid, pero sin duda una de las más emblemáticas y recordadas fue cuando portó la del Celta de Vigo.