Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De las canchas a los escenarios! El Celta de Vigo le pide ayuda a Madonna para encontrar una camiseta

Madonna, la reina del Pop portando el jersey del Celta de Vigo
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:29 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo español le manda una carta a Madonna en busca de un jersey.

A través de sus redes sociales, el Celta de Vigo le redactó una carta a Madonna, a quien le pide saber del rastro de un jersey que utilizó hace más de tres décadas. La Reina del Pop tuvo un concierto en Vigo donde lució la playera del equipo en 1990.

¿Qué dice la carta? 

En la carta, el Celta de Vigo empieza con Marián Mouriño Terrazo (presidenta del club) presentándose con Madonna, seguido de recordarle que la cantante usó el 29 de julio de 1990; un recuerdo que sigue muy presente en la afición Celeste.

Dicha foto de ella portando el jersey se convirtió en mito. Fue parte crucial en la historia del club fuera de los terrenos de juego. Por lo tanto, invitan a la Reina del Pop el próximo viernes 6 de marzo a dedicarle un gesto de cariño en su estadio antes del juego ante el Real Madrid

Cerrando la carta, recordándoles si la cantante aún tiene la camiseta o si puede ayudarles a encontrarla.  

¿Por qué Madonna portó el jersey del Celta?

El 29 de julio de 1990, usó la camiseta como un guiño para los aficionados del Celta, ya que durante su concierto del Blonde Ambition Tour, en el estadio de Balaídos, en Vigo, Madonna apareció en el escenario con la emblemática jersey, un recuerdo que los presentes en ese concierto y aficionados del club Celeste nunca olvidarán.

No fue la primera vez que se le vio a la cantante portar un jersey de un equipo de futbol; la Reina del Pop ha llegado a portar la camiseta del Benfica, Bayern o del Atlético de Madrid, pero sin duda una de las más emblemáticas y recordadas fue cuando portó la del Celta de Vigo.  

Madonna portando el jersey del Celta de Vigo
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Celta Vigo
Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP