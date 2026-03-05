Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California

La cantante no ha dicho nada hasta el momento de su detención / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:51 - 05 marzo 2026
La llamada “Princesa del Pop” fue detenida por autoridades y liberada horas después mientras se desarrolla el proceso legal

Britney Spears vuelve a estar en el ojo del huracán. La cantante estadounidense fue detenida por autoridades en California luego de ser señalada de conducir bajo los efectos del alcohol, según reportaron medios especializados en espectáculos como TMZ y Variety.

De acuerdo con los reportes, la intérprete de Toxic fue interceptada por agentes durante la noche del miércoles tras presuntamente manejar de manera irregular, lo que levantó sospechas entre los oficiales.

La cantante fue detenida presuntamente por manejar bajos los influjos del alcohol / Redes Sociales

Tras realizar una revisión, las autoridades determinaron que debía ser arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol, un delito conocido en Estados Unidos como DUI (Driving Under the Influence).

Fue liberada horas después

Según información difundida por TMZ, Britney Spears fue trasladada a una estación policial donde quedó registrada en el sistema de detenciones del condado.

La artista, sin embargo, no pasó mucho tiempo bajo custodia. Horas después fue liberada mediante el procedimiento conocido como “cite and release”, un mecanismo que permite que el acusado enfrente el proceso legal en libertad mientras continúan las investigaciones.

Los reportes indican que la cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará el cargo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

La policía de California detectó que la artista no iba manejando correctamente en su carril / Redes Sociales

Britney Spears no ha reaccionado

Hasta el momento ni Britney Spears ni su equipo de representantes han emitido comentarios públicos sobre lo ocurrido. Tampoco se ha revelado el punto exacto donde ocurrió la detención ni detalles adicionales sobre el incidente.

El caso vuelve a colocar a la artista bajo los reflectores mediáticos. En los últimos años, Spears ha sido tema constante en la prensa internacional tras el fin de la tutela legal que controló su vida personal y financiera durante más de una década.

La Princesa del Pop enfrentará su proceso en libertad / Redes Sociales
