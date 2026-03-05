¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?

La trayectoria de Bobby Pulido, uno de los cantantes más conocidos de la música tejana, ha tomado un rumbo inesperado. Tras décadas sobre los escenarios, el artista de ascendencia mexicana decidió incursionar en la política estadounidense con la intención de competir por un puesto en el Congreso de Estados Unidos, representando a un distrito del sur de Texas con fuerte presencia latina.

El intérprete, cuyo nombre completo es José Roberto Pulido Jr., nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas, una ciudad fronteriza marcada por la influencia cultural mexicana. Desde muy joven estuvo rodeado de música, ya que es hijo del reconocido cantante Roberto Pulido, figura histórica del género tejano.

Bobby Pulido, cantante de música tejana con raíces mexicanas, anunció su intención de competir por un escaño en el Congreso de Estados Unidos. / IG: @bobbypulidofortexas

Gracias a ese entorno musical, Bobby Pulido inició su carrera en la década de los noventa y rápidamente alcanzó popularidad dentro del género. Su estilo romántico y su conexión con el público latino lo posicionaron como una de las figuras más destacadas de la música tejana en Estados Unidos y México.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó con el lanzamiento de “Desvelado”, canción que se convirtió en un gran éxito y lo consolidó como uno de los artistas más influyentes del movimiento tejano. A lo largo de los años lanzó varios álbumes, realizó giras internacionales y logró mantenerse vigente dentro de la música regional.

Su trabajo en la industria también le permitió obtener importantes reconocimientos, incluido un Latin Grammy, lo que reafirmó su relevancia dentro de la escena musical latina. Además de cantar, Pulido también ha participado en proyectos televisivos y ha desarrollado diversas actividades empresariales.

El intérprete de “Desvelado” busca representar a un distrito del sur de Texas, una región con fuerte presencia de comunidades latinas./ AP

De los escenarios a la política en Estados Unidos

Después de más de tres décadas en la música, Bobby Pulido decidió dar un paso distinto en su carrera al anunciar su intención de participar en la política. El cantante busca competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando a un distrito del sur de Texas.

La decisión, según ha explicado, está ligada a su interés por impulsar cambios en su comunidad. Pulido ha señalado que su experiencia creciendo en una región fronteriza le permitió conocer de cerca las necesidades de muchas familias latinas, por lo que ahora busca representarlas a nivel federal.

Antes de incursionar en la política, Bobby Pulido construyó una exitosa carrera de más de tres décadas dentro de la música tejana y regional mexicana./ AP

¿Quién es Bobby Pulido y por qué quiere llegar al Congreso?

Además de su carrera artística, Bobby Pulido se ha mostrado interesado en temas relacionados con el desarrollo económico, la educación y las oportunidades para las comunidades del sur de Texas. Su candidatura también ha llamado la atención porque representa el salto de una figura del entretenimiento hacia la política nacional.

De concretarse su aspiración, el cantante podría convertirse en una de las pocas figuras de la música regional mexicana que logra llegar al Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, su historia refleja cómo un artista que conquistó escenarios ahora busca abrirse paso en la política para representar a su comunidad.