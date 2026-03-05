Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:41 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Bobby Pulido, ícono de la música tejana y ganador del Latin Grammy, sorprendió al anunciar su incursión en la política estadounidense como candidato al Congreso por Texas

La trayectoria de Bobby Pulido, uno de los cantantes más conocidos de la música tejana, ha tomado un rumbo inesperado. Tras décadas sobre los escenarios, el artista de ascendencia mexicana decidió incursionar en la política estadounidense con la intención de competir por un puesto en el Congreso de Estados Unidos, representando a un distrito del sur de Texas con fuerte presencia latina.

El intérprete, cuyo nombre completo es José Roberto Pulido Jr., nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas, una ciudad fronteriza marcada por la influencia cultural mexicana. Desde muy joven estuvo rodeado de música, ya que es hijo del reconocido cantante Roberto Pulido, figura histórica del género tejano.

Bobby Pulido, cantante de música tejana con raíces mexicanas, anunció su intención de competir por un escaño en el Congreso de Estados Unidos. / IG: @bobbypulidofortexas

Gracias a ese entorno musical, Bobby Pulido inició su carrera en la década de los noventa y rápidamente alcanzó popularidad dentro del género. Su estilo romántico y su conexión con el público latino lo posicionaron como una de las figuras más destacadas de la música tejana en Estados Unidos y México.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó con el lanzamiento de “Desvelado”, canción que se convirtió en un gran éxito y lo consolidó como uno de los artistas más influyentes del movimiento tejano. A lo largo de los años lanzó varios álbumes, realizó giras internacionales y logró mantenerse vigente dentro de la música regional.

Su trabajo en la industria también le permitió obtener importantes reconocimientos, incluido un Latin Grammy, lo que reafirmó su relevancia dentro de la escena musical latina. Además de cantar, Pulido también ha participado en proyectos televisivos y ha desarrollado diversas actividades empresariales.

El intérprete de “Desvelado” busca representar a un distrito del sur de Texas, una región con fuerte presencia de comunidades latinas./ AP

De los escenarios a la política en Estados Unidos

Después de más de tres décadas en la música, Bobby Pulido decidió dar un paso distinto en su carrera al anunciar su intención de participar en la política. El cantante busca competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando a un distrito del sur de Texas.

La decisión, según ha explicado, está ligada a su interés por impulsar cambios en su comunidad. Pulido ha señalado que su experiencia creciendo en una región fronteriza le permitió conocer de cerca las necesidades de muchas familias latinas, por lo que ahora busca representarlas a nivel federal.

Antes de incursionar en la política, Bobby Pulido construyó una exitosa carrera de más de tres décadas dentro de la música tejana y regional mexicana./ AP

¿Quién es Bobby Pulido y por qué quiere llegar al Congreso?

Además de su carrera artística, Bobby Pulido se ha mostrado interesado en temas relacionados con el desarrollo económico, la educación y las oportunidades para las comunidades del sur de Texas. Su candidatura también ha llamado la atención porque representa el salto de una figura del entretenimiento hacia la política nacional.

De concretarse su aspiración, el cantante podría convertirse en una de las pocas figuras de la música regional mexicana que logra llegar al Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, su historia refleja cómo un artista que conquistó escenarios ahora busca abrirse paso en la política para representar a su comunidad.

El artista nació en Edinburg, Texas, y es hijo del legendario músico tejano Roberto Pulido, quien influyó en su formación artística./ AP
Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP