Futbol

¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío

Emiliano Arias Pacheco 11:14 - 05 marzo 2026
El entrenador del Atlas señaló su desventaja deportiva ante las Chivas por jugar un partido más

Atlas consiguió un resultado importante ante Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2026. En conferencia de prensa, Diego Cocca, entrenador de los Rojinegros, señaló su felicidad por la victoria, sin embargo, también declaró una desventaja en contra de Guadalajara previo al Clásico Tapatío.

Nos condiciona la expulsión de Schlegel, para mí es injusta; ojalá que se pueda revisar y la puedan ver de vuelta. Hablé con Rodrigo, él en ningún momento tuvo la intención. Esto es futbol, a veces abres los brazos, te pones, te giras. No tuvo intención de pegar y no le pegó, nada más que se tiró. Esperemos que eso se pueda resolver", comenzó el argentino.

Después de comentar la expulsión en el duelo ante los fronterizos, el estratega Bicampeón siguió con la desventaja de los Zorros ante el Rebaño Sagrado. "Es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado que Chivas juegue cada tres días; no es lo mismo. Son las reglas del juego, nosotros estamos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Estamos en un camino de mejora, de suma de puntos, así que estamos contentos con lo que estamos haciendo".

Nacho Rivero y Diego Cocca en el Atlas vs Xolos del Clausura 2026 | IMAGO7

Clásico Tapatío con tintes de partidazo

Es raro ver que los dos equipos de Primera División de Jalisco lleguen en buen momento, sin embargo, ahora es una de las mejores épocas modernas para el balompié jalisciense. Chivas se encuentra en la tercera posición, con un partido menos; mientras que Atlas está en la sexta posición.

El Rebaño Sagrado perdió sus últimos dos encuentros, ante Toluca y Cruz Azul. Por su parte, los Rojinegros tuvieron un saldo intermitente, pues lograron dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro juegos.

Diego Cocca, entrenador del Atlas | IMAGO7

 ¿Cómo terminaron los últimos Clásicos Tapatíos?

En los últimos seis partidos, el dominio fue para los de Verde Valle. Chivas logró ganar en tres ocasiones, contra dos victorias del Atlas y un empate. Sin embargo, la última actuación de los Rojiblancos en el Clásico Tapatío quedó en el imaginario colectivo.

El equipo de Gabriel Milito logró una victoria de 4-1 el semestre anterior, con una actuación superlativa de Armando ‘Hormiga’ González. El ariete mexicano destrozó la portería de los Rojinegros, con su primer hat-trick en su carrera.

Armando 'Hormiga' González en el último Clásico Tapatío | IMAGO7
