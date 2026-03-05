Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡De último minuto! Místico y Jeedspeed enfrentarán a la Familia de Don Callis por los campeonatos de Trios de AEW

Póster de AEW Revolution donde sale el Místico l AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:32 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El rey de plata y oro vuelve a aparecer en un PLE de All Elite Wrestling.

Místico y Jeddspeed (Kevin Knight y Mike Bailey) enfrentarán a la Familia de Don Callis (Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis) por los campeonatos de tríos en Revolution 2026. La agrupación liderada por Don Callis acaba de ganar este pasado miércoles en AEW Dynamite

Místico tiene la oportunidad de capturar más oro

Místico de último momento se metió por la disputa por los campeonatos de tríos de AEW, en ayuda de Kevin Knight y Mike Bailey en contra de la Familia de Don Callis. Una lucha que se mete dentro de la cartelera de Revolution, uno de los shows más significativos en la historia de la compañía. 

El rey de plata y oro actualmente es el campeón semicompleto del CMLL y viene de ganar el torneo en parejas de Fantasticamania junto a Máscara Dorada, por lo que será una oportunidad de exhibir el talento del Consejo Mundial internacionalmente.

Místico ganó en la Arena Coliseo | X: @cmll_mx

Mexicanos siendo importantes para Revolution 2026

Con la aparición del Místico en Revolution 2026, reafirma el hecho de que los mexicanos empiezan a tomar mucha fuerza en AEW, ya que no será el único que estará en el evento.

Bandido y Andrade El Ídolo se robarán el show con una lucha que sin duda será candidata a lucha del año y con la posible aparición de Rey Hechicero de parte de la Familia de Don Caliis.

Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution | Poster de la lucha AEW
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal