¡De último minuto! Místico y Jeedspeed enfrentarán a la Familia de Don Callis por los campeonatos de Trios de AEW

Místico y Jeddspeed (Kevin Knight y Mike Bailey) enfrentarán a la Familia de Don Callis (Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis) por los campeonatos de tríos en Revolution 2026. La agrupación liderada por Don Callis acaba de ganar este pasado miércoles en AEW Dynamite.

Místico tiene la oportunidad de capturar más oro

Místico de último momento se metió por la disputa por los campeonatos de tríos de AEW, en ayuda de Kevin Knight y Mike Bailey en contra de la Familia de Don Callis. Una lucha que se mete dentro de la cartelera de Revolution, uno de los shows más significativos en la historia de la compañía.

El rey de plata y oro actualmente es el campeón semicompleto del CMLL y viene de ganar el torneo en parejas de Fantasticamania junto a Máscara Dorada, por lo que será una oportunidad de exhibir el talento del Consejo Mundial internacionalmente.

Místico ganó en la Arena Coliseo | X: @cmll_mx

Mexicanos siendo importantes para Revolution 2026

Con la aparición del Místico en Revolution 2026, reafirma el hecho de que los mexicanos empiezan a tomar mucha fuerza en AEW, ya que no será el único que estará en el evento.

Bandido y Andrade El Ídolo se robarán el show con una lucha que sin duda será candidata a lucha del año y con la posible aparición de Rey Hechicero de parte de la Familia de Don Caliis.