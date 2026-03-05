Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Rayados presenta a Nicolás Sánchez como su nuevo técnico: 'Queremos recuperar la identidad'
Monterrey presentó a su nuevo cuerpo técnico, encabezado por el DT Nicolás Sánchez; Severo Meza, Walter Erviti y Esteban Landazabal como auxiliares; Fabián Donelli como entrenador de porteros; y Vicente Espadas como preparador físico.
En conferencia de prensa, Sánchez mencionó la importancia de pertenecer a Rayados como nuevo estratega del club.
“Está claro que con la elección del cuerpo técnico, de la gente que me acompaña y que somos un gran equipo, el mensaje está en la identidad que queremos generar y recuperar, por lo menos así lo siento yo.”
“La vara está alta siempre en Monterrey. Nosotros sabemos que estamos en un equipo que se prepara para ganar, que se prepara para competir. Entonces nosotros con la ilusión y con el convencimiento del plantel que tenemos nos genera esa ilusión y que buscamos fomentarle y generarle a los chicos para poder creer que podemos competir y estar en ese batallón de arriba para pelear el campeonato.”
Sánchez también dejó en claro la importancia del clásico regio y sobre todo, el por cuánto tiempo estará como técnico de Rayados.
“La ilusión que genera jugar un clásico es la misma para todos. Nosotros ya nos jugamos, nosotros podemos acompañar e inspirar a los futbolistas, a los profesionales en hacerles ver lo que significa para este club esta clase de partidos, sea en casa o sea en casa del rival. Entonces los protagonistas son ellos. Esperemos y estamos muy confiados en que nos van a representar de la mejor manera y estamos muy ilusionados en que podamos hacer un gran partido para ganar el Clásico.”
“No, no hay plazos. Desde el primer momento sentí el apoyo total de cada integrante de la directiva, de cada persona que está con nosotros aquí en el barrial, así que yo tampoco me pongo plazos. Yo estoy tomando la responsabilidad que le compete a un entrenador y buscando sacarle el jugo a nuestro plantel. Después los plazos los pondrá el futbol mismo.”
Te puede interesar