Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?

El conflicto en Medio Oriente ya comenzó a generar repercusiones en distintos ámbitos y el futbol no ha quedado exento. En Arabia Saudita, el Al Qadasiya, equipo donde milita el mexicano Julián Quiñones, se vio obligado a posponer su partido correspondiente a la Liga Profesional Saudí debido a las restricciones derivadas de la situación bélica en la región.

A través de un comunicado oficial, el club informó a sus aficionados que el encuentro programado para este jueves ante Al-Kholood no podrá disputarse en la fecha originalmente establecida. La decisión se tomó como medida preventiva ante las complicaciones logísticas generadas por el conflicto que se vive actualmente en Medio Oriente.

Julián Quiñones gol para Al Qadasiya | @AlQadsiahEN

De acuerdo con reportes de medios en Arabia Saudita, las autoridades implementaron restricciones en los vuelos para priorizar la seguridad y el control del espacio aéreo. Esta situación provocó que el Al-Qadasiya no pudiera trasladarse para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 25 del campeonato.

Cabe destacar que el cambio de fecha no responde a un ataque directo o riesgo inmediato en la ciudad del equipo de Julián Quiñones. El problema principal fue la imposibilidad de realizar el viaje necesario para cumplir con el calendario de la Liga Profesional Saudi.

Julián Quiñones con el gol del empate del Al Qadasiya | @AlQadsiahEN

¿Por qué se pospuso el partido de Julián Quiñones en Arabia Saudita?

El delantero mexicano tenía programado disputar el partido este jueves 5 de marzo a las 13:00 horas frente al Al-Kholood. Sin embargo, ante las restricciones de vuelos en Arabia Saudita derivadas del conflicto en Medio Oriente, el encuentro tuvo que ser reprogramado.

La prioridad de las autoridades fue mantener la seguridad y evitar traslados innecesarios mientras se mantiene la incertidumbre en la región. Por esta razón, la liga y los clubes involucrados optaron por modificar la agenda del partido.

Julián Quiñones con México | MEXSPORT

Nueva fecha para el Al-Qadisiya vs Al-Kholood

Tras la reprogramación, el partido entre Al-Qadisiya y Al-Kholood se disputará ahora el sábado 7 de marzo, manteniendo el mismo horario de las 13:00 horas. De esta manera, Julián Quiñones tendrá que esperar un par de días más para volver a la actividad en la Saudi Pro League.