¿Por qué Checo Pérez y Bottas salieron como protagonistas en el título de apertura de la Fórmula 1 2026?

La temporada 2026 de Fórmula 1 ya comenzó a calentar motores y lo hizo con una sorpresa que emocionó a los aficionados: Sergio Pérez y Valtteri Bottas aparecen como los primeros pilotos en el título de apertura oficial de la F1 2026.

El video, publicado por las redes oficiales de la categoría, muestra la nueva intro que se utilizará en las transmisiones de todos los Grandes Premios de la temporada, con el mexicano encabezando la secuencia antes del inicio del campeonato.

¿Por qué Checo Pérez abre el video oficial de la temporada 2026?

La introducción de la F1 dura cerca de un minuto y presenta a todos los pilotos de la parrilla con sus uniformes oficiales mientras suena el tema musical compuesto por Bryan Tyler, característico de las transmisiones de la categoría.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que Checo Pérez es el primer piloto en aparecer en pantalla, seguido inmediatamente por su compañero de equipo Valtteri Bottas.

Este orden tiene una razón. Cadillac no hizo ningún punto la temporada pasada, por ser una escudería nueva. Por ese motivo abren el título de apertura de la Fórmula 1, poniendo a Checo Pérez en primer lugar por todo el impacto mediático que genera el mexicano.

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez

Cadillac marca el regreso de Checo y Bottas a la F1

La aparición de ambos pilotos también simboliza su regreso a la parrilla como parte del proyecto de Cadillac Formula 1 Team, la nueva escudería que debutará en la categoría en 2026.

El equipo estadounidense apostó por la experiencia al fichar a Pérez y Bottas, dos pilotos que suman más de 500 Grandes Premios y 16 victorias en Fórmula 1, con la misión de liderar el proyecto desde su primera temporada.

Checo Pérez manejando el monoplaza de Cadillac | AP

El inicio de una nueva etapa para Checo Pérez

La presencia del piloto mexicano al frente del título de apertura refleja la expectativa que genera su regreso al campeonato tras un año fuera de la parrilla.

Ahora, con Cadillac, Checo inicia una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1, comenzando con el Australian Grand Prix, carrera que tradicionalmente marca el arranque del calendario.