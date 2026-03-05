Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe

Las autoridades le encontraron un arma con varios cartuchos útiles / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:56 - 05 marzo 2026
El agresor ya había sido detenido antes por un ataque similar en el Estado de México

Un incidente vial ocurrido el pasado 4 de marzo en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, derivó en un episodio de violencia que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. Autoridades confirmaron que ya fue identificado el hombre que presuntamente disparó contra otro vehículo tras una discusión de tránsito.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conductor afectado intentaba incorporarse al carril de extrema izquierda cuando otro automóvil le cerró el paso. Metros adelante, el mismo vehículo volvió a bloquearle la circulación, lo que escaló el conflicto.

El automovilista andaba armado y disparando a la gente con la que tenía un conflicto vial / Especial

El momento del ataque 

En el video se observa cómo un hombre desciende del automóvil con un arma de fuego, se aproxima al otro vehículo y realiza un disparo contra la parte frontal de la camioneta antes de retirarse del lugar.

Posteriormente, el conductor afectado compartió otro video donde muestra los daños provocados por el disparo. El proyectil perforó la defensa del vehículo e impactó contra la batería, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Al momento de detenerlo se le encontró un arma y fue puesto a disposición de las autoridades / Especial

Ya tenía antecedentes por un caso similar

El 5 de marzo, autoridades informaron que el presunto agresor fue identificado como Francisco “N”. Según datos oficiales, ya había sido detenido en 2025 en el Estado de México por un episodio muy parecido.

En aquel caso, presuntamente disparó contra otro conductor, quien resultó herido en la pierna y tuvo que recibir atención de paramédicos. En esa ocasión fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Anteriormente ya había herido a una persona al dispararle en una pierna / Especial

Hasta ahora, no se ha informado si existe una orden de aprehensión vigente en su contra por los hechos recientes ocurridos en la Ciudad de México ni bajo qué circunstancias recuperó su libertad tras el incidente anterior.

