¿Se queda en Qatar? UEFA aseguró que no considera otra sede de Finalissima entre Argentina y España

El futbol es político. Las noticias de los bombardeos en el Golfo Pérsico dejaron mucha incertidumbre en Medio Oriente, así como distintos eventos deportivos en el año. Uno de los que se planea a jugarse en Qatar es la Finalissima entre Argentina y España, sin embargo, tras el conflicto bélico, la incertidumbre creció.

Pese a todo, la UEFA destacó a distintos medios el compromiso de Qatar para llevar a cabo el partido entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa, sin contemplar una sede alternativa de momento.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", comentó el organismo europeo.

La Finalissima se tiene prevista a jugarse en Qatar | AP

¿Qué sedes son alternativas para la Finalissima?

Pese a la gran disposición de la UEFA, la realidad es que diversas especulaciones han surgido al respecto sobre si es viable llevar a cabo el partido. Uno de los mayores críticos ha sido Luis de la Fuente, entrenador de la Furia Roja, quien destacó buscar una sede alterna para el compromiso.

La UEFA y CONMEBOL tendrán un último cónclave para decidir en donde se llevará a cabo la Finalissima, por lo que distintas sedes alternas han surgido. Entre las más destacadas se encuentra trasladar el encuentro a Europa; Inglaterra e Italia levantaron la mano para albergar el evento.

El mítico Estadio de Wembley en una vista panorámica l AP

En caso de que se lleve a cabo en la isla, el encuentro se disputará en Londres, pero no en el mítico Wembley. La catedral del futbol no estará disponible por un amistoso que se llevará a cabo entre Inglaterra y Uruguay; el estadio del West Ham es la opción más viable.

Por su parte, en el país de la bota el escenario predilecto es el Estadio Olímpico de Roma, aunque Estados Unidos también aparece como posibilidad. Sin embargo, lo más viable es llevar el encuentro a Europa.

La última Finalissima

La última vez que se llevó a cabo dicho partido fue en el mítico Estadio de Wembley, en un duelo entre Argentina e Italia. Comandados por Lionel Messi, la Albiceleste se consagró y dio un adelanto de lo que iba a ser su participación en Qatar 2022.