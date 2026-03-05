¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez

A través de sus redes sociales, el jugador del Cruz Azul, Agustin Palavecino, anunció que será papá por segunda vez; lo curioso de todo esto es que su hijo tendrá la nacionalidad mexicana.

Un integrante más para la familia Palavecino

El jugador de La Máquina y su esposa anunciaron en redes sociales que serán papás por segunda vez. Este acontecimiento merece ser celebrado. El argentino ya festejó uno de sus goles ante Juárez en dedicación a su próximo bebé.

Su bebé tendrá la nacionalidad mexicana, sumándose a la lista de jugadores extranjeros que tuvieron hijos mexicanos en su paso por la Liga MX; siendo el caso reciente de Allan Saint-Maximin y André-Pierre Gignac.

“Se agranda nuestra familia hermosa. Te esperamos con mucha ilusión, bb. La felicidad se multiplica y vas a hacer aún más feliz a tu hermano mayor”, dijo su esposa en redes.

Agustín Palavecino | IMAGO7

¿Será que celebrará la llegada de su bebé con la décima para Cruz Azul?

Cruz Azul es de los favoritos para levantar el título de la Liga MX en el Clausura 2026. La Máquina se posiciona en el lugar n.º 1 de la tabla general. Teniendo una plantilla que rinde cada partido que disputan.

Una de las figuras es el mismo Palavecino, siendo uno de los jugadores que más contribuciones le da al juego del Cruz Azul; el argentino suma 4 goles y 2 asistencias.