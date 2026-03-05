Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos

La otra cara de la moneda. Aunque los directivos de Arcángeles de Puebla acusaron a la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y al nuevo fondo de inversión Global Sports Capital Partners (GSCP) de haberlos dejado fuera de la temporada 2026 "sin explicación", RÉCORD tuvo acceso a dos cartas en las que jugadores, integrantes del cuerpo técnico, staff y prestadores de servicios denuncian adeudos que la organización aún no ha saldado.

Carta de los jugadores

Los jugadores que participaron en la temporada 2025 con Arcángeles de Puebla señalaron que la administración del club —encabezada por el presidente Cuauhtémoc Romero, el vicepresidente Francisco Mayoral y la gerente general Patricia Corro— incumplió con el pago correspondiente al último encuentro que disputaron el pasado 5 de julio de 2025.

Arcángeles de Puebla | IG: @arcangalesdepuebla/@viccuevasss

De acuerdo con el documento, aunque los directivos se han presentado ante los medios como los afectados tras ser excluidos de la temporada 2026 “sin explicación”, los jugadores piden que antes se atiendan los adeudos pendientes dentro de la propia organización.

Eso sí, dejan claro que su intención no es generar conflicto, sino exigir lo que se les prometió:

“Los jugadores no buscamos confrontación, pero tampoco podemos permanecer en silencio ante un incumplimiento que ya se ha prolongado durante meses”.

Carta del cuerpo técnico, staff y prestadores de servicios

En una segunda carta, integrantes del cuerpo técnico, staff operativo y prestadores de servicios de Arcángeles de Puebla también exponen adeudos y solicitan la intervención tanto de la LFA como del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Según el documento, el equipo mantiene pendientes pagos correspondientes al último mes de la temporada 2025, además de salarios de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Durante ese periodo, aseguran, se realizaron labores profesionales como evaluación de talento, análisis técnico-deportivo, planeación estratégica, estructuración del roster y otros trabajos preparatorios para la siguiente temporada.

Arcángeles de Puebla | IG: @arcangalesdepuebla/@viccuevasss

Por ello, solicitan que la directiva del club transparente la situación financiera real de la institución y establezca un calendario formal y verificable de pagos para saldar los compromisos.

¿Cuáles son los antecedentes?

El 23 de enero de 2025, el empresario Cuauhtémoc Romero Bedolla fundó Arcángeles de Puebla como una franquicia de expansión para disputar la temporada de ese mismo año en la LFA.

En su primera campaña, y bajo un staff de coacheo encabezado por ex integrantes de NFL y NFL Europa como Marcos Matos, Carlos Rosado, Tyson López y Arturo Martínez, el equipo se convirtió en una de las sorpresas del torneo. Con marca de 4-4, Arcángeles avanzó a playoffs y llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por Mexicas.

Desde fuera, la historia parecía un éxito rotundo. Sin embargo, al interior del club comenzaron a surgir problemas financieros. De acuerdo con distintas versiones, la directiva no solo mantenía adeudos con la liga, sino también con jugadores y miembros del cuerpo técnico.

En enero de 2026, estos problemas dejaron a la franquicia fuera del draft de la LFA. Un mes después, cuando se publicó el calendario oficial de la temporada 2026, Arcángeles de Puebla apareció oficialmente excluido, lo que provocó la molestia de su directiva.

Arcángeles de Puebla | IG: @arcangalesdepuebla/@viccuevasss

El presidente del equipo, Cuauhtémoc Romero; el vicepresidente Francisco Mayoral; y la directora general Patricia Corro aseguraron haber cumplido con un pago de 2 millones 300 mil pesos, el cual —según su versión— fue desconocido por la liga. Además, acusaron que se les exigía ceder 90% de las acciones del club a un socio ligado a los representantes del nuevo fondo de inversión. Sin embargo, se ha evitado cumplir con sus adeudos internos.