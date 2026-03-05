Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antoine Griezmann pospone su salida del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Antoine Griezmann celebrando su pase a la Final de la Copa del Rey l AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:48 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante francés podría dar un cambio de último minuto en relación a su futuro

El histórico delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, parecería estar viviendo sus últimos momentos dentro del cuadro colchonero, sin embargo, el pase a la Gran final de la Copa del Rey tras eliminar al Barcelona parece haber hecho cambiar de opinión al jugador francés.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

¿Qué pasó con el caso de Griezmann?

El jugador de 34 años apuntaba a llegar al Orlando City de la MLS, sin embargo, este movimiento tenía la condición de que el futbolista debía mudarse a Orlando antes del 13 de junio, fecha en la que el mercado de transferencias de la liga estadounidense abre.

Jugadores de Atlético de Madrid agradecen a la afición en el Estadio Metropolitano | AP
Jugadores de Atlético de Madrid agradecen a la afición en el Estadio Metropolitano | AP

Ahora tras el pase del Atlético a la final de la Copa del Rey, fuentes cercanas al jugador afirman que el cuerpo técnico de Diego Simeone le insistió al jugador permanecer en el club para recibir una ‘mejor despedida’, además de que el técnico argentino desea tener a Griezmann en su plantilla para la final ante la Real Sociedad.

Tras la charla con el cuerpo técnico, Antoine Griezmann parece estar decidido a cambiar de opinión y respetar su contrato con el cuadro español hasta 2027, desafortunadamente para el jugador esta posibilidad cerraría su oportunidad de llegar al cuadro de la MLS ya que su traspaso solo está considerado para este mercado de fichajes.

‘Griezmann puede elegir’

Semanas antes de que el cuadro colchonero consiguiera su pase a la gran final, Diego Simeone ya había hablado sobre el caso del francés, respetando su legado como el máximo goleador de club con 218 goles y dando todo el mérito para que él mismo eligiera su destino.

Está en una posición donde merece elegir lo que quiere hacer dada su contribución al club. El otro día fui muy claro cuando me preguntaron al respecto. No voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros, lo sabemos, aseguró el estratega argentino.
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

Por su parte, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, también habló con los medios tras el sorteo de Champions League sobre el caso Griezmann, confirmando que el jugador está 100% comprometido con el club.

Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está absolutamente concentrado en lo que viene, confesó Mateu Alemany tras el sorteo de los Octavos de Final de la Champions. 
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Últimos videos
Lo Último
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
13:40 ¿Quién fue Pedro Friedeberg? El artista que creó la Silla Mano y marcó el surrealismo mexicano
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
Contra
05/03/2026
¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes