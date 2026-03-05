Antoine Griezmann pospone su salida del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

El histórico delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, parecería estar viviendo sus últimos momentos dentro del cuadro colchonero, sin embargo, el pase a la Gran final de la Copa del Rey tras eliminar al Barcelona parece haber hecho cambiar de opinión al jugador francés.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

¿Qué pasó con el caso de Griezmann?

El jugador de 34 años apuntaba a llegar al Orlando City de la MLS, sin embargo, este movimiento tenía la condición de que el futbolista debía mudarse a Orlando antes del 13 de junio, fecha en la que el mercado de transferencias de la liga estadounidense abre.

Jugadores de Atlético de Madrid agradecen a la afición en el Estadio Metropolitano | AP

Ahora tras el pase del Atlético a la final de la Copa del Rey, fuentes cercanas al jugador afirman que el cuerpo técnico de Diego Simeone le insistió al jugador permanecer en el club para recibir una ‘mejor despedida’, además de que el técnico argentino desea tener a Griezmann en su plantilla para la final ante la Real Sociedad.

Tras la charla con el cuerpo técnico, Antoine Griezmann parece estar decidido a cambiar de opinión y respetar su contrato con el cuadro español hasta 2027, desafortunadamente para el jugador esta posibilidad cerraría su oportunidad de llegar al cuadro de la MLS ya que su traspaso solo está considerado para este mercado de fichajes.

‘Griezmann puede elegir’

Semanas antes de que el cuadro colchonero consiguiera su pase a la gran final, Diego Simeone ya había hablado sobre el caso del francés, respetando su legado como el máximo goleador de club con 218 goles y dando todo el mérito para que él mismo eligiera su destino.

Está en una posición donde merece elegir lo que quiere hacer dada su contribución al club. El otro día fui muy claro cuando me preguntaron al respecto. No voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros, lo sabemos, aseguró el estratega argentino.

Por su parte, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, también habló con los medios tras el sorteo de Champions League sobre el caso Griezmann, confirmando que el jugador está 100% comprometido con el club.

Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está absolutamente concentrado en lo que viene, confesó Mateu Alemany tras el sorteo de los Octavos de Final de la Champions.