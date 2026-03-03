Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No alcanzó la remontada! Barcelona vence a Atlético, pero queda fuera de la Final de la Copa del Rey

Marc Bernal en acción de gol frente a Atlético de Madrid en la Semifinal de Copa del Rey | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
16:14 - 03 marzo 2026
El milagro no se dio en el Camp Nou y los culés se quedaron a un gol del milagro para avanzar al partido por el título

Un gol le faltó a Barcelona para concretar la hazaña y avanzar a la Final de Copa del Rey; un gol que no llegó gracias a las intervenciones de Juan Musso. El guardameta de Atlético de Madrid tuvo al menos dos intervenciones clave, la primera con el marcador sin goles y la segunda cuando los culés ya ganaban 2-0, las cuales a la larga le dieron a su equipo el triunfo en el marcador global.

Con la ventaja 4-0 en la ida, los Colchoneros salieron a plantarse bien en la vuelta, pero un polémico penal y un posible fuera de lugar apretaron la eliminatoria. Al final, los de Diego Simeone supieron sufrir y pese a la derrota 3-0 en territorio catalán, eliminaron a los de Hansi Flick, que no podrá prolongar su racha de títulos ganados como director técnico de los blaugranas.

Raphinha en lamento en la Semifinal contra Atlético de Madrid en Copa del Rey | AP
Marc Bernal ilusionó a Barcelona con la remontada

Ante la ausencia de Robert Lewandowski, lesionado el fin de semana por un golpe en el rostro en el partido contra Villarreal, la esperanza de los culés no estuvo en Ferrán Torres, sino que encontró forma en Marc Bernal. El mediocampista se "adueñó" del olfato goleador de un centro delantero nato y con dos goles encaminó el triunfo de los blaugranas, el segundo para dejar un cierre dramático en el Camp Nou.

En un centro jugado en corto, Joao Cancelo mandó un centro pasado a la espalda de la zaga rojiblanca, donde aparecieron Bernal y Ronald Araújo, aunque fue el mediocampista el español quien prendió el esférico de volea en el límite del área chica. La jugada se revisó en el VAR por un posible fuera de lugar, pero se validó luego de que la tecnología detectó que solo el brazo del jugador estaba adelantado y por ende no se sancionó posición antirreglamentaria.

Marc Bernal celebra tras su segundo gol contra Atlético de Madrid en Copa del Rey | AP
Fue el segundo gol para Bernal en el juego, luego de que abrió el marcador al minuto 29 tras una gran acción individual de Lamine Yamal, quien desbordó por izquierda y mandó un centro que Marc desvió al fondo de la red. Con ese doblete, el mediocampista de 18 años llegó a tres goles en los últimos cinco partidos, luego de su anotación frente a Levante en la Jornada 25 de LaLiga.

Raphinha fue el encargado del 2-0 en la compensación del primer tiempo, cuando se sancionó un polémico penal por un ligero contacto sobre Pedri. No obstante, luego del segundo tanto de Bernal al minuto 72, los Colchoneros supieron cerrarse y sufrir para evitar el cuarto gol y la prórroga. Con el 4-3 a favor en el global, el equipo rojiblanco regresará a una Final de Copa del Rey por primera vez desde 2013, cuando la ganó ante Real Madrid.

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Atlético de Madrid?

Después de este compromiso, los dos equipos tendrán que enfocarse en LaLiga y luego en los Octavos de Final de la Champions League. En el caso de los culés, su siguiente compromiso en el torneo nacional será ante Athletic Club, el sábado 7 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en San Mamés. Mientras que en el certamen de la UEFA visitarán a Newcastle United en St. James Park el martes 10 en el mismo horario.

Raphinha al momento del cobro del penal contra Atlético | AP
Por su parte, los Colchoneros regresan al Estadio Metropolitano donde recibirán a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga el mismo sábado pero a las 11:30 horas. Mientras que para su compromiso europeo repetirán como locales y se medirán el miércoles 11 a las 14:00 horas ante un Tottenham que llega herido por su mal paso en la Premier League.

