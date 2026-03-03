Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México

De la euforia, al caos y a la decepción. La visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la de Portugal está en más duda que nunca, luego de que Al-Nassr confirmó que el futbolista se lesionó el fin de semana pasado. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo tomará su recuperación.

Desde el año pasado, cuando empezaron a circular rumores sobre el posible enfrentamiento entre el combinado azteca y el luso, los aficionadoas a CR7 se ilusionaron con la visita del astro portugués. Finalmente, cuando el partido se confirmó las locura se desató en redes e incluso la plataforma Fanki tuvo muchos problemas para la venta de boletos por la alta demanda que hubo.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

No obstante, parece que todo habrá sido en vano y el equipo dirigido por Roberto Martínez podría visitar el Coloso de Santa Úrsula sin su principal figura. Según la información difundida, Cristiano ya comenzó con su rehabilitación y solo el tiempo dirá si llegará a tiempo para el compromiso del sábado 28 de marzo en Ciudad de México.

¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo?

Fue a nueve minutos del final del partido, en la visita de Al-Nassr a Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

Fue este martes 3 de marzo que finalmente salió el parte médico oficial. "Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", se lee en el comunicado compartido por el club saudí.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

Al-Nassr no dio un estimado de tiempo de recuperación ni detalló el grado de gravedad de la lesión. Según reportes en Europa, si fue de Grado 1, entonces la recuperación tomará de una a dos semanas, escenario en el cual estaría recuperado alrededor del 17 de marzo y tendría una semana más para intentar recuperarse antes de la Fecha FIFA en la cual Portugal visitará México.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

No obstante, si la lesión es de Grado 2, la recuperación entonces puede prolongarse hasta cuatro semanas, por lo que el jugador estaría de regreso hasta principios de abril. Incluso si solo le toma dos semanas la rehabilitación, es probable que Cristiano Ronaldo no viaje a México para no arriesgarse a una recaída que los deje fuera de la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

Los partidos que se perderá Ronaldo con Al-Nassr