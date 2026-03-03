VIDEO: Conductor atropella y arrastra a un hombre en Acapulco

Un conductor fue detenido en Acapulco, Guerrero, tras arrollar presuntamente a un hombre y arrastrarlo varios kilómetros con su auto, en un incidente que quedó captado por cámaras y reportes al número de emergencias. Las autoridades locales investigan ahora los detalles y la identidad de la víctima, que perdió la vida.

Un conductor fue detenido en Acapulco, Guerrero, tras arrollar a un hombre y arrastrarlo. / Captura de imagen

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos sucedieron durante la madrugada del 1 de marzo sobre la Costera Miguel Alemán. Según reportes oficiales, la víctima fue embestida por un vehículo tipo Nissan Tsuro blanco y su cuerpo habría quedado debajo del automóvil mientras continuaba en marcha por varios kilómetros.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del 1 de marzo sobre la Costera Miguel Alemán. / Captura de imagen

¿Qué hicieron las autoridades?

Tras recibir varias llamadas al número de emergencia 911 que alertaron sobre la escena, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero implementó un operativo de búsqueda. Se utilizó el sistema de videovigilancia del C5 y patrullajes en la zona hasta localizar el automóvil implicado en la avenida Cuauhtémoc, donde el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La víctima fue localizada sin vida en la colonia Garita, y el área fue acordonada para llevar a cabo las diligencias ministeriales y periciales, con el fin de avanzar en la investigación.