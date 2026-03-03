Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente

El comportamiento del mercado petrolero internacional influye directamente en el precio de la gasolina. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:31 - 03 marzo 2026
La tensión internacional ha encendido alertas sobre el precio del petróleo. Ante ese escenario, el gobierno mexicano ya explicó qué hará para evitar que la gasolina suba y afecte el bolsillo de las familias.

La crisis en Medio Oriente ha provocado movimientos en el precio del petróleo a nivel mundial. Ante esta posibilidad, el gobierno de México aseguró que tiene un plan para evitar que el impacto internacional se refleje directamente en el precio que pagan los consumidores.

La crisis en Medio Oriente ha provocado movimientos en el precio del petróleo a nivel mundial. / iStock

¿Qué hará México para que no suba la gasolina?

Ante posibles incrementos en los precios internacionales del petróleo derivados de la crisis en la región del Golfo Pérsico, el gobierno mexicano ha planteado varias acciones con el objetivo de evitar que ese impacto se traslade al consumidor final dentro del país.

México podría aplicar reducciones al IEPS para amortiguar un posible incremento en combustibles. / iStock

Entre las medidas destacadas está la posibilidad de activar estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y diésel. Esta herramienta permite reducir temporalmente la carga fiscal para evitar que los precios máximos al público se eleven de forma abrupta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que este esquema de estímulos ha sido empleado anteriormente durante periodos de volatilidad internacional para proteger la economía de las familias mexicanas y contener presiones inflacionarias. Además, las autoridades han reforzado el monitoreo de los mercados energéticos para anticipar cualquier efecto adverso que pueda surgir por la guerra entre poderes globales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que este esquema ha sido empleado anteriormente durante periodos de volatilidad internacional. / AP

¿Por qué la crisis en Medio Oriente afecta a México?

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha afectado los mercados energéticos, provocando aumentos en los precios del petróleo a nivel global. Esto se debe, en parte, al cierre estratégico o interrupciones en zonas clave como el Estrecho de Ormuz, una ruta vital por donde circula una parte significativa de los cargamentos de crudo a nivel mundial. Cuando el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, existe el riesgo de que ese incremento se traduzca en mayores costos de gasolina y diésel en México.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha afectado los mercados energéticos, provocando aumentos en los precios del petróleo a nivel global. / iStock
