¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente

La crisis en Medio Oriente ha provocado movimientos en el precio del petróleo a nivel mundial. Ante esta posibilidad, el gobierno de México aseguró que tiene un plan para evitar que el impacto internacional se refleje directamente en el precio que pagan los consumidores.

¿Qué hará México para que no suba la gasolina?

Ante posibles incrementos en los precios internacionales del petróleo derivados de la crisis en la región del Golfo Pérsico, el gobierno mexicano ha planteado varias acciones con el objetivo de evitar que ese impacto se traslade al consumidor final dentro del país.

Entre las medidas destacadas está la posibilidad de activar estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y diésel. Esta herramienta permite reducir temporalmente la carga fiscal para evitar que los precios máximos al público se eleven de forma abrupta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que este esquema de estímulos ha sido empleado anteriormente durante periodos de volatilidad internacional para proteger la economía de las familias mexicanas y contener presiones inflacionarias. Además, las autoridades han reforzado el monitoreo de los mercados energéticos para anticipar cualquier efecto adverso que pueda surgir por la guerra entre poderes globales.

¿Por qué la crisis en Medio Oriente afecta a México?

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha afectado los mercados energéticos, provocando aumentos en los precios del petróleo a nivel global. Esto se debe, en parte, al cierre estratégico o interrupciones en zonas clave como el Estrecho de Ormuz, una ruta vital por donde circula una parte significativa de los cargamentos de crudo a nivel mundial. Cuando el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, existe el riesgo de que ese incremento se traduzca en mayores costos de gasolina y diésel en México.