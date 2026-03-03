Así luce el Estadio Banorte a 100 días de la Copa del Mundo

A 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el panorama en el Estadio Banorte muestra una transformación en marcha. El inmueble, que será sede del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el 11 de junio, mantiene trabajos intensivos tanto en su interior como en los alrededores, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos antes de su entrega oficial a la FIFA.

En el interior del estadio laboran alrededor de mil 300 personas en turnos continuos. La meta inmediata es llegar al 28 de marzo con el mayor avance posible, fecha en la que el inmueble reabrirá sus puertas con el partido entre México y Portugal. Posteriormente, el 11 de mayo deberá entregarse a la FIFA, un mes antes del arranque del Mundial.

Las obras comenzaron hace 20 meses, tras la final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul. A 100 días del partido inaugural, ya se aprecian graderías renovadas, nuevas butacas en zonas premium destinadas a hospitalidad, adecuaciones en el túnel central por donde saldrán las selecciones y trabajos en el césped, que deberá estar listo para finales de marzo.

En el perímetro del estadio también se desarrollan intervenciones urbanas. Cuadrillas trabajan en la mejora de la movilidad, renovación del alumbrado público y reencarpetado de calles cercanas. Según el calendario de obra, el asfaltado concluirá en la primera semana de marzo, mientras que un sistema hidráulico ubicado afuera de la Puerta 1 quedará terminado el 15 de marzo, incluida la pavimentación correspondiente.

Actualmente, el entorno del inmueble presenta calles cerradas, maquinaria pesada, camiones con asfalto y retiro de escombros, incluidos miles de asientos desmontados durante la remodelación. Con el 11 de junio marcado como fecha clave, el Copa Mundial FIFA 2026 se acerca y el Estadio Azteca acelera el paso para recibir el arranque del torneo que abrirán México y Sudáfrica ante los ojos del mundo.

Aunque el plan original contemplaba concluir la remodelación en enero de 2026, las labores continúan día y noche. De acuerdo con lo expresado por Emilio Azcárraga Jean el pasado 9 de febrero, el proyecto se dividió en etapas y no estará terminado al 100 por ciento para el día de la reinauguración.

“Esta primera etapa que termina el próximo 28 de marzo con la reinauguración es importante y después seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo. Y luego hay muchas cosas por hacer, la complejidad de la obra no te permite hacer todo de una vez”, declaró.

Azcárraga añadió que algunos trabajos estructurales quedarán para después del torneo. “Son cosas que tenemos que hacer posterior al Mundial, había el tema de unas columnas que no quedaron bien y se tendrían que hacer después”.