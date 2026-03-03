Los Jets colocan la etiqueta de franquicia a Breece Hall antes de la fecha límite

Los New York Jets colocaron la etiqueta de franquicia en el corredor Breece Hall, mientras que otros equipos deciden si usar la etiqueta en potenciales agentes libres antes de la fecha límite del martes en la NFL.

La etiqueta de franquicia no exclusiva le garantiza a Hall un contrato de un año por aproximadamente 14.3 millones de dólares si no firma un contrato a largo plazo. Hall es el tercer jugador en obtener la etiqueta esta temporada baja, tras recibirla el receptor de Dallas, George Pickens , y el ala cerrada de Atlanta, Kyle Pitts, mucho antes de la fecha límite.

Breece Hall es perseguido por jugador de los Colts l X:nyjets

¿Qué significa que cuentan con etiqueta?

Los jugadores que reciban la etiqueta aún pueden firmar una hoja de oferta una vez que la agencia libre comience oficialmente el 11 de marzo, pero sus equipos actuales tendrían cinco días para igualar la oferta o recibir dos selecciones de primera ronda como compensación.

Entre los otros posibles candidatos a etiqueta se encuentran Daniel Jones y Alec Pierce de Indianápolis, el cazamariscales de Cincinnati Trey Hendrickson, el corredor MVP del Super Bowl de Seattle Kenneth Walker III y el cazamariscales de los Chargers Odafe Oweh.

Breece Hall en un post de los Jets l X:nyjets

Las tres etiquetas otorgadas en lo que va del año superan el total de dos del año pasado, la menor cantidad desde 1994, según la NFL. Entre 2020 y 2024, se habían otorgado un promedio de más de nueve etiquetas de franquicia cada año.

Hall, quien cumple 25 años en mayo, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022 procedente de Iowa State, pero no recibió una extensión de contrato la temporada baja pasada, como sí lo hicieron Sauce Gardner y Garrett Wilson, seleccionados en la primera ronda. Esto generó cierta incertidumbre sobre el futuro de Hall en la franquicia, y fue mencionado en rumores de traspasos previos a la fecha límite del año pasado.

Pero el entrenador Aaron Glenn insistió en que los Jets querían mantener a Hall como motor de su ofensiva. Nueva York planeaba usar una estrategia de tres corredores, con Hall, Braelon Allen e Isaiah Davis compartiendo acarreos, pero Allen se lesionó la rodilla y quedó en la lista de lesionados, mientras que Davis permaneció como el segundo corredor indiscutible.

¿Llegará a nuevo mariscal a los Jets?

Los Jets, con el nuevo coordinador ofensivo Frank Reich, buscarán un nuevo mariscal de campo esta temporada baja, pero la etiqueta de franquicia en Hall le da a Nueva York la oportunidad de mantener al corredor en su backfield mientras también intenta negociar una extensión de contrato.

Hall corrió para un récord personal de 1,065 yardas en 2025 a pesar de perderse el juego final por una dolencia en la rodilla, convirtiéndose en el primer jugador de los Jets en superar las 1,000 yardas terrestres en una temporada desde Chris Ivory en 2015. Hall tiene 1,000 yardas desde la línea de golpeo en tres temporadas consecutivas, solo el sexto jugador, y quinto corredor, en la historia de la franquicia en lograr esa hazaña.

Hall dijo en las redes sociales que está dispuesto a "apostar por mí mismo". Los únicos tres corredores de la NFL que tienen contratos con un valor anual promedio de más de los 14,3 millones de dólares que otorga el Salón de la Fama son los ex Jugadores Ofensivos del Año de la NFL de AP Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Derrick Henry.

Breece Hall, jugador de los Jets l X:nyjets

La etiqueta de Pickens vale alrededor de 27.3 millones para la próxima temporada, ya que los Cowboys buscan retenerlo después de adquirirlo en un acuerdo con Pittsburgh la temporada baja pasada.

Pickens, quien cumple 25 años el miércoles, registró récords personales en recepciones (93), yardas recibidas (1,429) y touchdowns (nueve) para una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada. Dallas tuvo una de las peores defensas de la liga y terminó con un récord de 7-9-1, quedándose fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

La etiqueta de Pitts tiene un valor aproximado de 15 millones de dólares para la próxima temporada. La cuarta selección general del draft de 2021 fue nombrada All-Pro del segundo equipo tras lograr un récord personal de 88 recepciones y cinco touchdowns la temporada pasada . Sus 928 yardas recibidas fueron la segunda mayor cantidad entre los alas cerradas de la NFL, solo por detrás de Trey McBride de Arizona.