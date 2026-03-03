Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cómo está la CDMX a 100 días del Mundial 2026?

ROTA ESTADIO AZTECA MUNDIAL
Remodelación del Estadio Banorte | RÉCORD
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 15:43 - 03 marzo 2026
Quedan pocos meses para el inicio de la justa y la capital del país presenta avances

Restan 100 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, y la Ciudad de México se alista para albergar la justa por tercera ocasión, con la remodelación del Estadio Banorte, trabajos en las calles y avenidas principales, además de mejoras en las instalaciones de los clubes para funcionar como basecamps de las selecciones.

¿Cómo luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial?

El 11 de junio, la máxima fiesta del futbol dará comienzo, con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, el cual ya presenta más avances para quedar listo justo a tiempo para la cita mundialista. El objetivo es que para el 28 de marzo, para el encuentro ante Portugal, el inmueble sea apto para albergar un partido.

Para el 11 de mayo, justo un mes antes del inicio del Mundial, el Estadio Banorte deberá ser entregado a FIFA. Mientras tanto, las obras alrededor del recinto continúan para mejorar la movilidad de la ciudad, como la ciclovía de Tlalpan, mantenimiento al Tren Ligero y un parque peatonal también en Tlalpan.

El estadio Banorte continúa con su renovación | AFP
El estadio Banorte continúa con su renovación | AFP

En la frontera entre el Estado de México y la ciudad, se realizan trabajos para mejorar las condiciones del pavimento. El Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de Satélite, continúan las obras para dejar a la perfección el tramo.

En cuanto a las bases, únicamente Mexico la hará en la capital, en el Centro de Alto Rendimiento, ya que Sudáfrica eligió a Pachuca y Corea del Sur se instalará en Verde Valle, en Jalisco.

En el Zócalo será el Fan Fest/Gina Sánchez

Por otro lado, el Fan Fest de la Ciudad de México se ubicará en el Zócalo y está previsto para ser gratuito. Las 16 alcaldías de la capital del país apuntan a colocar pantallas gigantes para que los aficionados puedan disfrutar del Mundial al máximo.

¿Cuántos partidos y qué selecciones jugarán en Ciudad de México?

La Ciudad de México será sede de cinco partidos mundialistas: el inaugural, dos de Fase de Grupos, uno de 16vos de Final, y uno de Octavos de Final. Además del Tri, Sudáfrica, Corea del Sur y Uzbekistán, son los equipos confirmados que jugarán en la capital.

Jerseys de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 I IMAGO7

Con 100 días para el inicio del Mundial 2026, el panorama luce positivo para dejar todo listo y que la afición del país y también la internacional puedan vivir de la mejor forma la fiesta del futbol. La cita es el 11 de junio, con el Estadio Ciudad de México como el escenario principal, mismo que llevará ese nombre durante todo el torneo.

¿Cómo está la CDMX a 100 días del Mundial 2026?
Koundé sufre lesión y abandona partido entre Barcelona - Atlético de Madrid
Carlos Vela avala que México tenga un tercer mundial: "Es un paso importante para el país"
Sebastián Jurado lanza mensaje previo al América vs Bravos de Juárez: 'Seremos más inteligentes'
