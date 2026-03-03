Los Colts 'retienen' a Daniel Jones con la etiqueta de Jugador Franquicia

Los Indianapolis Colts se alistan para su nueva temporada, sin embargo, sin un plan alternativo claro en la plantilla, el equipo retuvo a Daniel Jones con un contrato de etiqueta de Jugador Franquicia para asegurar la continuidad del mariscal. Al mismo tiempo continúan las negociaciones para un contrato a largo plazo.

Firman a Daniel Jones a un año más

El equipo decidió otorgarle la etiqueta de transición al mariscal de campo, la cual tiene un valor de 37.833 millones. Es decir, cerca de seis millones de dólares menos que la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva la cual es de 43.895 millones de dólares,.

Según diversos reportes, los Colts y Jones aún intentan cerrar un acuerdo multianual pero de no concretarse, el equipo deberá recurrir a alguna de las etiquetas para conservar derechos de negociación y evitar que el jugador llegue libre al mercado.

Daniel Jones tuvo fumble e intercepción | AP

¿Qué implica la etiqueta de transición?

La etiqueta de transición ofrece mayor flexibilidad financiera inmediata y permitiría a Indianápolis conservar margen para retener piezas clave. No obstante, también abre la puerta para que otros equipos negocien libremente con Jones sin obligación de entregar selecciones de draft, situación que si ocurriría con la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva.

Los Colts tendrían derecho a igualar cualquier oferta, pero existiría el riesgo de que una estructura contractual sea difícil de replicar. Si tras cinco días no se iguala la propuesta, el quarterback podría marcharse, dejando al equipo sin una opción clara como titular para la Semana 1.

Además, esta incertidumbre podría extenderse durante meses, ya que las ofertas externas pueden presentarse en cualquier momento desde la aplicación de la etiqueta de transición hasta la tercera semana de julio.

Otras opciones para los Colts

En Indianápolis, el contexto añade presión. Durante meses se ha señalado que el regreso de Jones no estaba garantizado, pese a que valora la continuidad del cuerpo técnico encabezado por el gerente general Chris Ballard y el entrenador en jefe Shane Steichen, quienes encararían la temporada 2026 con sus puestos bajo escrutinio.

El panorama se complica por la ausencia de un plan B evidente. Anthony Richardson, anterior mariscal de campo franquicia, buscaría un nuevo comienzo y su valor de cambio sería limitado. En el mercado podrían aparecer nombres como Kyler Murray o Tua Tagovailoa, mientras que situaciones como la de Geno Smith o Kirk Cousins siguen sin definición.

Daniel Jones en partido con los Giants | AP