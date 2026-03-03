¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors

El buen desempeño de Antonio Mohamed en la Liga MX en los últimos torneos con el Toluca ha llamado la atención desde Argentina para su posible llegada a Boca Juniors, recientemente su nombre ha sonado como un candidato al banquillo Xeneize.

Un reciente video del periodista Gastón Edul con Davo Xeneize dieron a conocer que el perfil que tiene el estratega encajaría perfectamente en la plantilla, en la que destaca no solamente el buen entrenador sino el carisma y la motivación que impregna a sus equipos.

“¿Sabes qué técnico está hecho para venir a Boca? Gastón Edul a Davo Xeneize: “El Turco Mohamed me encanta para Boca, él tiene muchas ganas, hoy igual le está yendo muy bien en México ganó todo con Toluca, pero tiene carisma, es motivador…”, resalta en su clip en TikTok.

Antonio Mohamed en la Liga MX | IMAGO7

¿No basta con poner un equipo en la cancha?

Gastón Edul destaca que el entrenador no basta con tener el máximo conocimiento de las tácticas: “Es muy importante tener carisma y llegar al jugador, que el jugador se sienta identificado, no es solamente saber de tácticas y de planificación que es muy importante y de que una buena metodología de entrenamiento, tenés que conectar con el jugador tenés que ser líder del grupo.”

Finalmente, catapulta que en la actualidad un director técnico no basta que sepa alinear a sus jugadores y todo lo relacionado con la estrategia dentro de la cancha sino ser alguién referente en el vestidor: “Hoy el técnico no es solamente un tipo que pone un equipo”.

Turco Mohamed, con el Toluca| IMAGO7

¿Qué ha dicho Mohamed sobre Boca?

Los rumores sobre la llegada de Antonio Mohamed a Boca Juniors no son de ahora, hace unas semanas el estratega rompió el silencio tras el triunfo del Toluca ante Tijuana. El estratega argentino enfrentó los rumores que lo vinculan con un posible regreso a su país para dirigir a Boca Juniors.

Antonio Mohamed mostró su respeto al proyecto actual que encabeza: "No dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto", afirmó el timonel. El Turco aclaró que, en caso de una salida en junio, el único motivo sería para tomar un descanso.

Turco Mohamed en el banquillo del Toluca | IMAGO7