Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 17:50 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El DT es actualmente el bicampeón del futbol mexicano

El buen desempeño de Antonio Mohamed en la Liga MX en los últimos torneos con el Toluca ha llamado la atención desde Argentina para su posible llegada a Boca Juniors, recientemente su nombre ha sonado como un candidato al banquillo Xeneize. 

Un reciente video del periodista Gastón Edul con Davo Xeneize dieron a conocer que el perfil que tiene el estratega encajaría perfectamente en la plantilla, en la que destaca no solamente el buen entrenador sino el carisma y la motivación que impregna a sus equipos. 

“¿Sabes qué técnico está hecho para venir a Boca? Gastón Edul a Davo Xeneize: “El Turco Mohamed me encanta para Boca, él tiene muchas ganas, hoy igual le está yendo muy bien en México ganó todo con Toluca, pero tiene carisma, es motivador…”, resalta en su clip en TikTok.

Antonio Mohamed en la Liga MX | IMAGO7

¿No basta con poner un equipo en la cancha?

Gastón Edul destaca que el entrenador no basta con tener el máximo conocimiento de las tácticas: “Es muy importante tener carisma y llegar al jugador, que el jugador se sienta identificado, no es solamente saber de tácticas y de planificación que es muy importante y de que una buena metodología de entrenamiento, tenés que conectar con el jugador tenés que ser líder del grupo.” 

Finalmente, catapulta que en la actualidad un director técnico no basta que sepa alinear a sus jugadores y todo lo relacionado con la estrategia dentro de la cancha sino ser alguién referente en el vestidor: “Hoy el técnico no es solamente un tipo que pone un equipo”.

Turco Mohamed aclaró su futuro | IMAGO7
Turco Mohamed, con el Toluca| IMAGO7

¿Qué ha dicho Mohamed sobre Boca? 

Los rumores sobre la llegada de Antonio Mohamed a Boca Juniors no son de ahora, hace unas semanas el estratega rompió el silencio tras el triunfo del Toluca ante Tijuana. El estratega argentino enfrentó los rumores que lo vinculan con un posible regreso a su país para dirigir a Boca Juniors.

Antonio Mohamed mostró su respeto al proyecto actual que encabeza: "No dejaría a Toluca para ir a otro equipo, estoy muy comprometido con este proyecto", afirmó el timonel. El Turco aclaró que, en caso de una salida en junio, el único motivo sería para tomar un descanso.

Turco Mohamed en el banquillo del Toluca | IMAGO7

El argentino con el Toluca, en tan solo un año al frente del equipo ya fue bicampeón de la Liga MX, además de incluir a su palmarés una Campeones Cup (frente al América en este año) y el trofeo de Campeón de Campeones.

Últimos videos
Lo Último
17:53 ¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
17:50 ¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
17:47 ¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
17:36 Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
17:35 Neymar lanza emotivo mensaje a Rodrygo tras su fuerte lesión: 'Volverás volando'
17:17 ¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México
17:13 Kim Shantal lanza candente mensaje a Lupita Villalobos previo a pelea en Supernova
17:06 Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer y cancela compromisos
17:05 Los Arizona Cardinals liberan a Kyler Murray tras siete años juntos
17:00 Horario de Verano en México: Lugares donde hay que adelantar el reloj una hora
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
Contra
03/03/2026
¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
Futbol
03/03/2026
¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
Contra
03/03/2026
¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
Contra
03/03/2026
Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
Neymar mandó un emotivo mensaje de apoyo para Rodrygo | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Neymar lanza emotivo mensaje a Rodrygo tras su fuerte lesión: 'Volverás volando'
¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México
Contra
03/03/2026
¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México