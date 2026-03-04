Verificación de edad requerida
¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 4 de marzo 2026
Antes de sacar el coche este miércoles 4 de marzo de 2026, más vale revisar el calendario. Aunque no hay contingencia ambiental contemplada, el Programa Hoy No Circula se mantiene activo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
No verificar puede salir caro: además de la multa, tu vehículo podría terminar en el corralón.
¿Qué autos no circulan este miércoles?
Para este miércoles 4 de marzo, no podrán circular:
Vehículos con holograma 1 y 2
Autos con engomado rojo
Placas con terminación 3 y 4
Vehículos foráneos y con permisos
Por el contrario, sí podrán circular:
Autos con holograma 0 y 00
Vehículos eléctricos e híbridos
Horario del programa: de 05:00 a 22:00 horas, tanto en CDMX como en los municipios del Edomex donde aplica.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Si circulas cuando no te corresponde, la sanción va de 20 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a 2,075 a 3,113 pesos.
Además del golpe al bolsillo, tu vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.
Municipios del Edomex donde también aplica el No Circula
El programa además está vigente en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.