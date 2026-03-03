Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos

Los hechos ocurrieron a escasos metros del Malecón Costero, zona considerada turística / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:53 - 03 marzo 2026
El ataque ocurrió en pleno centro de la ciudad; hombres armados ingresaron directamente a las oficinas y abrieron fuego

Una tarde que parecía rutinaria terminó en tragedia en el centro de Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que un grupo armado irrumpiera en oficinas vinculadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y disparara contra quienes se encontraban en el interior.

El ataque se registró el 3 de marzo alrededor de las 14:00 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Pedro Moreno y Abasolo, a escasos metros del Malecón Costero, zona considerada turística.

De acuerdo con testigos, los agresores ingresaron directamente al área administrativa y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

Un comando armado ingresó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz / Especial

Cinco personas murieron en el lugar

El saldo preliminar es de cinco personas fallecidas: tres hombres y dos mujeres. Además, dos mujeres más resultaron heridas de gravedad, tras recibir impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas a un hospital.

La escena provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas, quienes acordonaron varias cuadras a la redonda mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las primeras diligencias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones correspondientes.

Diferentes corporaciones llegaron al lugar de los hechos en busca de los responsables / X: @Quadratin_Ver

Sin detenidos y sin móvil confirmado

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque iba dirigido contra una persona específica ni han confirmado el móvil del atentado. Tampoco se reportan personas detenidas o si eran parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La circulación en la zona fue cerrada temporalmente mientras continúan las investigaciones. La violencia en un punto cercano al Malecón ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes del área.

Hasta el momento, la autoridades desconocen el móvil del atentado a los civiles / X: @Quadratin_Ver
