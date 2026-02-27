Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Harfuch confirma investigación a posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG tras su abatimiento

García Harfuch, quien funge como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desde octubre de 2024. / RS
Laura Reyes Medrano
27 febrero 2026
Tras la muerte de “El Mencho”, el Gobierno federal ya tiene identificados a varios perfiles que podrían disputar el control del CJNG. Todos están bajo investigación, confirmó Omar García Harfuch.

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este viernes que las autoridades federales han identificado y puesto bajo investigación a varios integrantes de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían convertirse en los sucesores del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Mencho era considerado uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos./ DEA

¿Cuántos líderes del CJNG están bajo investigación?

Durante la conferencia matutina presidencial desde Sinaloa, Harfuch confirmó que cuatro líderes regionales del CJNG han sido identificados por las autoridades como posibles candidatos para asumir el mando de la organización criminal tras la muerte de “El Mencho” en un operativo militar el pasado fin de semana.

Harfuch confirmó que cuatro líderes regionales del CJNG han sido identificados por las autoridades como posibles candidatos./ FB

Aunque evitó revelar nombres o detalles específicos por tratarse de investigaciones en curso, el funcionario federal destacó que dentro de esos cuatro perfiles, dos son considerados “más probables” para ocupar el liderazgo del grupo delictivo.

Contexto: ¿Qué significa para la seguridad en México?

El CJNG es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas dentro y fuera de México. Tras la muerte de su líder, las autoridades han vigilado de cerca posibles reorganizaciones internas que podrían derivar en conflictos entre facciones o la consolidación de nuevos mandos regionales.

Tras el abatimiento de “El Mencho”, se registraron bloqueos e incendios en varias zonas del país./ DEA

García Harfuch señaló que, pese al abatimiento de “El Mencho”, no se ha registrado un repunte significativo de violencia generalizada en las zonas donde el cártel operaba, aunque sí se presentaron algunos bloqueos de carreteras que ya han sido despejados por las fuerzas de seguridad.

Omar García Harfuch. / Gobierno de México
Seguridad
