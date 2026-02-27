Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba

Donald Trump ahora quiere apoderarse de Cuba/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:05 - 27 febrero 2026
El presidente de Estados Unidos hizo referencia a la precaria situación que vive la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este viernes 27 de febrero de 2026 la existencia de negociaciones con el gobierno de Cuba y añadió la posibilidad de una “toma de control amistosa” de la isla caribeña.


Durante una reunión con periodistas en la Casa Blanca, donde también abordó temas relacionados con Irán, Trump se refirió a la delicada situación que atraviesa Cuba.

Trump habló con los medios sobre las negociaciones que sostiene Estados Unidos con Cuba/AP

¿Qué dijo Trump sobre la situación cubana?

El mandatario estadounidense afirmó que el gobierno cubano “está negociando con nosotros”, en el contexto del embargo económico que enfrenta la isla.


Esta situación ha provocado una severa escasez de combustible, afectando servicios esenciales como el transporte público y el funcionamiento de hospitales.


En este escenario, México ha reiterado su disposición de apoyar a Cuba, aunque siempre por vías diplomáticas para no comprometer su relación con Estados Unidos.

Cuba es considerado uno de los países más precarios debido a su tipo de gobierno/Pixabay

“Quizá veamos una toma de control amistosa”

Al confirmar las conversaciones, Trump detalló la postura de su administración:

Se encuentran en una situación muy complicada, como ya saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están negociando con nosotros", declaró.

Están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Cuba también tiene sus zonas turísticas atractivas para extranjeros/Pixabay

El presidente sugirió que estas negociaciones podrían derivar en un cambio significativo. "Tal vez logremos tomar el control de Cuba de forma amistosa", expresó, añadiendo que un acuerdo podría ser beneficioso para la diáspora cubana en Estados Unidos.

Después de muchos años y muchos roces con Cuba (...) podríamos lograr algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas o cosas peores de Cuba y que viven aquí", concluyó Trump, asegurando que hay cubanos en EE. UU. que "quieren volver" y están "muy contentos con lo que está pasando".
