Donald Trump habla de una “toma de control amistosa” de Cuba
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este viernes 27 de febrero de 2026 la existencia de negociaciones con el gobierno de Cuba y añadió la posibilidad de una “toma de control amistosa” de la isla caribeña.
Durante una reunión con periodistas en la Casa Blanca, donde también abordó temas relacionados con Irán, Trump se refirió a la delicada situación que atraviesa Cuba.
¿Qué dijo Trump sobre la situación cubana?
El mandatario estadounidense afirmó que el gobierno cubano “está negociando con nosotros”, en el contexto del embargo económico que enfrenta la isla.
Esta situación ha provocado una severa escasez de combustible, afectando servicios esenciales como el transporte público y el funcionamiento de hospitales.
En este escenario, México ha reiterado su disposición de apoyar a Cuba, aunque siempre por vías diplomáticas para no comprometer su relación con Estados Unidos.
“Quizá veamos una toma de control amistosa”
Al confirmar las conversaciones, Trump detalló la postura de su administración:
Se encuentran en una situación muy complicada, como ya saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están negociando con nosotros", declaró.
Están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró Donald Trump, presidente de Estados Unidos
El presidente sugirió que estas negociaciones podrían derivar en un cambio significativo. "Tal vez logremos tomar el control de Cuba de forma amistosa", expresó, añadiendo que un acuerdo podría ser beneficioso para la diáspora cubana en Estados Unidos.
Después de muchos años y muchos roces con Cuba (...) podríamos lograr algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas o cosas peores de Cuba y que viven aquí", concluyó Trump, asegurando que hay cubanos en EE. UU. que "quieren volver" y están "muy contentos con lo que está pasando".