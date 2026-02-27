Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

UFC y Caliente.mx anuncian alianza estratégica por tres años previo a UFC Fight Night en CDMX

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc
Mario Ángel Guzmán Domínguez 14:22 - 27 febrero 2026
La promotora líder de MMA y la casa de apuestas firmaron un acuerdo que incluirá experiencias exclusivas, boletos y mercancía para los aficionados

En la antesala de UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh, desde la ArenaCDMX la Ultimate Fighting Championship y www.Caliente.mx hicieron oficial una alianza comercial estratégica por los próximos tres años, con posibilidad de extender el acuerdo en el futuro.

La empresa de Artes Marciales Mixtas más importante del mundo y la casa de apuestas líder en México unirán fuerzas con el objetivo de fortalecer la experiencia de los aficionados a los deportes de contacto en el país, particularmente en un momento clave para la UFC, que vuelve a poner a la Ciudad de México en el centro del octágono.

Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc

Para Fernanda Sainz, CCO de Caliente.mx, se trata de una apuesta a largo plazo.

“Es una alianza multianual que ahorita empezamos con tres años y la posibilidad para alargarlo. Yo creo que vamos a durar mucho tiempo con la UFC en esta alianza porque juntos nos interesa mucho crear experiencias únicas para los usuarios fanáticos de la UFC, de este deporte y a través de nosotros mejorarles la experiencia”, explicó.
Brandon Moreno, en el pesaje previo a la pelea con Smolka | ESPECIAL

La ejecutiva destacó que uno de los principales pilares del acuerdo será acercar la UFC a los aficionados mexicanos a través de dinámicas y beneficios exclusivos.

“Acercarles mucho la UFC, darles boletos. Por ejemplo, nosotros vamos a estar regalando boletos a través de nuestras redes sociales para poder ir a las peleas, para conocer a los peleadores, para tener sus guantes fotografiados; o sea, darles mercancía especial de la UFC para todos los que son usuarios y fanáticos. Pues acercarles y abrirles la puerta para que puedan vivir de una manera más apasionada, más cerca, este tan bonito deporte”, detalló.

Para www.Caliente.mx, la alianza también representa consolidar su liderazgo dentro del mercado deportivo nacional.

Chito Vera rindió homenaje al exfutbolista del América | INSTAGRAM chitoveraufc
“Representa seguir con nuestro liderazgo en los deportes. Ser líder ahora en el deporte de contacto como el MMA y esta alianza en general es para nosotros muy importante. Además, son una marca tan fuerte y tan reconocida no nada más aquí en México sino a nivel mundial.

Hemos demostrado que somos unos líderes en el deporte y mañana es muy importante para nosotros porque es la gran pelea que es aquí en la Ciudad de México, nuestra casa, y queremos refrendar nuestro posicionamiento y nuestro liderazgo en México como la casa de apuestas más importante de los deportes”, afirmó.

Con este acuerdo, la UFC fortalece su presencia comercial en territorio mexicano, mientras que www.Caliente.mx amplía su presencia en deportes de combate.

