¿Dónde ver Atlético de San Luis vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión

Atlético de San Luis y Puebla buscan desesperadamente una victoria que los haga subir posiciones y así seguir en su búsqueda de la clasificación a la Liguilla de la Liga MX.

Un duelo bastante parejo

Atlético de San Luis y Puebla viven situaciones muy parecidas en la Liga MX, ya que ambos equipos vienen de seguidilla de partidos donde han acumulado derrotas, aunque en el caso de los potosinos, han logrado hacerse de una victoria recientemente.

Atlético de San Luis se ubica en la posición 12 de la tabla, donde los potosinos acumulan dos victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 12 goles a favor y 13 en contra, con una diferencia de -1.

Atlético de San Luis discutiendo con el arbitro, Daniel Quintero Huitrón I IMAGO7

Los poblanos se encuentran en el lugar 15, donde han podido conseguir una victoria, dos empates y cuatro derrotas, sumando 4 goles a favor y 10 en contra, con una diferencia de -6.

Puebla vs. América | MexSport

¿Dónde ver el partido Atlético de San Luis vs. Puebla?

El partido entre Atlético de San Luis y Puebla correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de Liga MX, se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras el 28 de febrero de 2026, con inicio programado a las 17:00 hrs (tiempo CDMX). Podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium en televisión y plataformas de streaming en México, además de estar disponible en Estados Unidos por TUDN.