Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver Atlético de San Luis vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver Atlético de San Luis vs. Puebla? | Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:40 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Alfonso Lastras será el lugar donde Atlético de San Luis y Puebla colisionen en un partido importante para seguir escalando posiciones.

Atlético de San Luis y Puebla buscan desesperadamente una victoria que los haga subir posiciones y así seguir en su búsqueda de la clasificación a la Liguilla de la Liga MX

Un duelo bastante parejo 

Atlético de San Luis y Puebla viven situaciones muy parecidas en la Liga MX, ya que ambos equipos vienen de seguidilla de partidos donde han acumulado derrotas, aunque en el caso de los potosinos, han logrado hacerse de una victoria recientemente. 

Atlético de San Luis se ubica en la posición 12 de la tabla, donde los potosinos acumulan dos victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 12 goles a favor y 13 en contra, con una diferencia de -1.

Atlético de San Luis discutiendo con el arbitro, Daniel Quintero Huitrón I IMAGO7

Los poblanos se encuentran en el lugar 15, donde han podido conseguir una victoria, dos empates y cuatro derrotas, sumando 4 goles a favor y 10 en contra, con una diferencia de -6.

Puebla vs. América | MexSport

¿Dónde ver el partido Atlético de San Luis vs. Puebla?

El partido entre Atlético de San Luis y Puebla correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de Liga MX, se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras el 28 de febrero de 2026, con inicio programado a las 17:00 hrs (tiempo CDMX). Podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium en televisión y plataformas de streaming en México, además de estar disponible en Estados Unidos por TUDN.

Eduardo Aguila tras anotarle a Atlas con Atlético de San Luis I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
16:55 Monterrey vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX?
16:50 Luis Romo regresa a la convocatoria de Chivas de cara al duelo ante Toluca
16:41 Gobierno CDMX inaugura canchas ‘mundialistas’ en Xochimilco
16:35 Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver Der Klassiker en la Bundesliga?
16:31 Concachampions: Cruz Azul vs Monterrey ya tiene horario confirmado
16:30 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026?
16:18 Rhea Ripley va por otra conquista en WWE: ¿la favorita en la Cámara de Eliminación?
16:17 Harfuch confirma investigación a posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG tras su abatimiento
16:04 Elimination Chamber 2026: Hora, dónde ver y cartelera del PLE de WWE
15:59 VIDEO: ¿Cambiaron a Jim Carrey? En redes sociales surgen teorías tras lucir irreconocible
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Monterrey vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Futbol
27/02/2026
Monterrey vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Luis Romo regresa a la convocatoria de Chivas de cara al duelo ante Toluca
Futbol
27/02/2026
Luis Romo regresa a la convocatoria de Chivas de cara al duelo ante Toluca
Gobierno CDMX inaugura canchas ‘mundialistas’ en Xochimilco
Contra
27/02/2026
Gobierno CDMX inaugura canchas ‘mundialistas’ en Xochimilco
Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver Der Klassiker en la Bundesliga?
Futbol
27/02/2026
Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver Der Klassiker en la Bundesliga?
Concachampions: Cruz Azul vs Monterrey ya tiene horario confirmado
Futbol
27/02/2026
Concachampions: Cruz Azul vs Monterrey ya tiene horario confirmado
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026?
Futbol
27/02/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026?