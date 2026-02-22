Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guillermo Abascal estalla contra el VAR tras la derrota ante Atlas

Guillermo Abascal en el duelo del Atlético de San Luis vs Atlas I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 22:20 - 21 febrero 2026
El técnico del Atlético de San Luis criticó la labor del cuerpo arbitral

Luego de la derrota de Atlético de San Luis frente a Atlas en el Estadio Jalisco, el director técnico Guillermo Abascal lanzó una fuerte crítica al sistema de video arbitraje (VAR), asegurando que las decisiones terminan por condicionar el partido.

Atlético de San Luis discutiendo con el arbitro, Daniel Quintero Huitrón I IMAGO7

‘Son situaciones que te marcan’ 

El partido lo juegan dos rivales, un conjunto arbitral, la banca y la afición. Ante la dificultad y tantos momentos adversos, disputamos un encuentro distinto y no supimos mantener la estabilidad. Hubo dos penales y una expulsión; son situaciones que te marcan y que nos dejarán un aprendizaje importante, señaló.
Daniel Quintero Huitrón en el partido Atlas vs Atlético de San Luis I IMAGO7

Además de su crítica, Abascal pidió una revisión profunda del uso de la tecnología en el futbol, cuestionó su impacto real en la competencia y como este puede llegar a’afectar el rumbo de un partido. 

Pido que el futbol vuelva a ser el de antes. No me gustaría seguir conviviendo con un futbol así. Si existe un instrumento que vino a mejorar el espectáculo, debe utilizarse para favorecerlo. ¿Para qué se invierte si no mejora la toma de decisiones? No es algo contra el árbitro; es una reflexión sobre por qué no ayuda o por qué no se corrige en el momento, expresó.
Guillermo Abascal en el duelo contra Atlas I IMAGO7

El técnico también reconoció que su equipo compitió pese a la adversidad. “El partido se nos puso cuesta arriba. Dos penales y una roja lo condicionan todo. Aun así, el equipo mostró carácter, se repuso y logró ponerse en ventaja con dos acciones muy buenas. La verdad, el resultado me importa poco porque confío plenamente en el grupo; han sabido responder en los momentos más difíciles”, concluyó.

Eduardo Aguila tras anotarle a Atlas con Atlético de San Luis I IMAGO7
Últimos videos
