Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis

En el duelo de sábado por la tarde correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo de los Rojinegros del Atlas vino de atrás y empató al Atlético de San Luis luego de ir perdiendo por 0-2, lo peculiar fue que ambos tantos fueron por la vía del penal.

Atlas vs San Luis en Liga MX I IMAGO7

¿Cómo fueron los penales del Atlas?

Pese a que ambas sanciones favorecieron al Atlas, cada una fue marcada por una situación distinta. La primera falta se marcó gracias a una patada de Lucas Esteves en el rostro de Ponchito Gonzalez. Por su parte, la segunda fue concedida tras una mano de Juanpe.

Ambos penales tuvieron que ser revisados por el VAR, debido a que ninguna jugada fue marcada de primera instancia por el árbitro central, Daniel Quintero Huitrón, quién no tardó mucho en tomar las polémicas decisiones.

Atlético de San Luis discutiendo con el arbitro, Daniel Quintero Huitrón I IMAGO7

Finalmente, en el duelo mental de los 11 pasos, Daniel González superó primero a Andrés Sánchez. Posteriormente fue Eduardo ‘Mudo’ Aguirre quien se impuso ante el arquero mexicano, cortando una larga sequía de no anotar un gol.

Pese a la polémica, ambas decisiones fueron aprobadas por la transmisión del juego, aunque en redes sociales se cuestionó la marcación del primer penal, alegando un presunto fuera de lugar del Atlas en una jugada previa.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7

A lo Atlas

Luego de comenzar perdiendo el juego 0-2 a mano de los potosinos, el cuadro erigido por Diego Cocca supo frenar al rival y se hizo del balón, generando opciones que poco a poco fueron acercando al equipo.

Tras los dos penales y con el Atlético de San Luis jugando con un jugador menos gracias a la expulsión de Eduardo Aguila, el nuevo refuerzo rojinegro, Agustín Rosano sentenció la victoria del cuadro local, dando vuelta a un marcador que inició 0-2 y que culminó en un emocionante 3-2.