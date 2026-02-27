Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026?

El CF América se enfrentará a Tigres en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:10 horas. El escenario de este importante duelo será el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo.

En la actual clasificación de la Liga MX, el CF América ocupa la séptima posición con 11 puntos tras siete partidos disputados, con un balance de siete goles a favor y apenas tres en contra, mostrando una sólida defensa. Por su parte, Tigres se encuentra justo detrás, en el octavo puesto con 10 puntos en igual número de encuentros, destacándose por su potencial ofensivo con 11 goles anotados, aunque ha recibido ocho. Este enfrentamiento directo entre equipos vecinos en la tabla podría permitir a las Águilas distanciarse o a los felinos superarlos en la clasificación, en un momento clave del torneo donde ambos buscan acercarse a los primeros puestos.

'Chiquito' Sánchez festeja tras un gol de América en contra de Rayados | IMAGO7

El CF América llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Las Águilas vienen de golear a Puebla por 0:4 (21.02.2026) y vencer a Monterrey por 1:0 (08.02.2026), aunque sufrieron una derrota ante CD Guadalajara por 1:0 (15.02.2026). En competiciones internacionales, empataron 0:0 con CD Olimpia (12.02.2026) y previamente los vencieron a domicilio por 1:2 (04.02.2026) en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por su parte, Tigres ha mostrado irregularidad, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos encuentros. Los felinos cayeron ante Pachuca por 1:2 (21.02.2026) y Cruz Azul por 2:1 (15.02.2026), pero antes habían goleado a Santos Laguna por 5:1 (07.02.2026) y a Forge FC por 4:1 (11.02.2026), además de un empate 0:0 con este último equipo (04.02.2026) en la CONCACAF. Ambos equipos ocupan posiciones cercanas en la tabla, lo que añade mayor relevancia a este enfrentamiento.

En los últimos cinco enfrentamientos entre CF América y Tigres, las Águilas han dominado claramente con cuatro victorias frente a una sola de los felinos. El encuentro más reciente se disputó el 17 de agosto de 2025 en la Liga MX, donde el America se impuso por 3:1 como visitante. Anteriormente, el 30 de marzo de 2025, las Águilas golearon a Tigres por 3:0 en casa. El único triunfo de Tigres en este periodo llegó el 18 de julio de 2024 con un ajustado 1:0. También destaca la victoria del América por 2:1 en la Supercopa de la Liga MX el 30 de junio de 2024, y otra victoria por 2:0 el 10 de marzo del mismo año. Este historial reciente muestra una clara superioridad del CF América en este clásico del futbol mexicano.

Tigres celebrando gol de Ángel Correa I IMAGO7

Alan Cervantes se ha consolidado como pieza fundamental en el mediocampo del CF América, destacándose por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión. Su rendimiento ha sido clave en la solidez defensiva del equipo, que solo ha recibido tres goles en siete partidos del torneo. Por el lado de Tigres, André-Pierre Gignac continúa siendo el referente ofensivo indiscutible. El delantero francés ha contribuido significativamente a los 11 goles que ha marcado su equipo en el torneo y representa la mayor amenaza para la defensa americanista. En los enfrentamientos directos recientes, Gignac ha encontrado dificultades para superar a la zaga del América, algo que intentará cambiar en este partido. La batalla en el mediocampo entre Cervantes y los atacantes de Tigres será determinante para el desarrollo del encuentro.

Raphael Veiga festejando su primer gol con América | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026?