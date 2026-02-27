Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca apoyará el sueño europeo de Marcel Ruiz: "Dejaremos dinero en la mesa"

Mauricio Díaz Valdivia 15:00 - 27 febrero 2026
El mediocampista mexicano tiene intenciones de ir a jugar al extranjero, por lo que su equipo podría apoyarlo a cumplir su sueño incluso si eso les implique perder dinero

Recientemente, los rumores han mencionado que Marcel Ruíz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca podría salir de la Liga MX próximamente, ya que hay varios equipos europeos siguiendo de cerca los partidos del 14 escarlata.

Las posibilidades que Marcel tenga para llegar al 'Viejo Continente', podrían crecer aún más gracias a su club, pues con tal de poder cumplir su sueño, los bicampeones del futbol mexicano podrían ceder a algunos detalles de la posible transacción.

Marcel Ruíz en el túnel del Estadio La Corregidora | Imago7

Ruíz se va a Europa, incluso con pérdida de dinero

Aunque sí hay varios equipos del futbol europeo que tienen ganas de llevarse a Marcel Ruíz para que sea parte de su equipo, realmente no ha existido alguna oferta formal para poder ficharlo próximamente; sin embargo, eso podría cambiar en los siguientes días.

La única oferta real que llegó por el exjugador de Gallos Blancos fue por parte de Palmeiras, pero eso no llamó su atención, pues sus intenciones son poder jugar en el futbol europeo a como de lugar, incluso si esto lo obliga a declinar ofertas poderosas de algunos otros clubes importantes.

Pero en cuanto a la directiva escarlata, no hay deseos de retener al futbolista si no es necesario, aunque no vayan a aceptar cualquier oferta que llegue por él, pero sí tendrán la flexibilidad para que pueda cumplir con su objetivo, tal y como lo dijo Francisco Suinaga, presidente del club.

Francisco Suinaga, presidente de Toluca | Imago7

Con Marcel es una promesa de ambas partes. Se dice fácil y suena romántico, pero estamos dispuestos a dejar dinero en la mesa por un chavo que se comprometió con el club. Apoyaremos el proyecto de Marcel para que juegue en Europa si no deja mucho dinero en la mesa que una oferta del futbol local

¿Sería diferente si tuviera otra nacionalidad?

Además de las declaraciones de Suinaga acerca de uno de los capitanes de su club, otro de los protagonistas del bicampeonato choricero, Antonio Mohamed, emitió su opinión acerca del futbolista del Tri, pues considera que las cosas serían diferentes si la nacionalidad también fuera así.

Si Marcel Ruiz hubiera nacido en otro país, estuviera en un equipo importante de Europa, esa es mi opinión de cómo juega al futbol, tiene controles de lujo, corre todo el partido, aparece en un área, en la otra, no para de correr los 90 minutos
Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7

Con esta declaración estuvo de acuerdo Erik 'Chiquito' Sánchez, quien cree lo mismo que el 'Turco', considerando que en el extranjero se tiene infravalorados a los futbolistas mexicanos, pero terminando con la frase "los mexicanos tenemos los huev*s para destacar".

