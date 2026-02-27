Juninho sueña con ser campeón con Pumas en el Clausura 2026

Juninho Vieira, quien llegó procedente del Flamengo de Brasil para reforzar la ofensiva de los Pumas, confesó que la posibilidad de pelear por el título lo ilusiona y lo motiva a darlo todo en el terreno de juego.

Juninho cree que Pumas tiene “el poder para llegar alto”

En palabras para el ESTO, Juninho Vieira no escondió la ilusión que le provoca el momento que vive el equipo universitario.

“Si alguien como Keylor Navas, que ha ganado todo, está aquí, quiere decir que tenemos el poder para llegar alto… no es pecado soñar”, declaró el atacante brasileño, convencido de que el plantel tiene argumentos para pelear por cosas importantes en el Clausura 2026.

Juninho Vieira celebrando el gol ante Rayados | MexSport

Una adaptación exitosa dentro y fuera de la cancha

El delantero de 29 años ha tenido un impacto inmediato con los auriazules. Con tres goles en lo que va del torneo, ya se consolidó como una de las piezas clave en el esquema ofensivo de Efraín Juárez, respondiendo con resultados desde sus primeros partidos.

Pero su aporte no se limita al terreno de juego. Juninho también ha sabido ganarse al grupo y a la afición con su rápida adaptación a la ciudad, la cultura y hasta la gastronomía mexicana. El picante ha sido uno de sus mayores retos, aunque eso también le ha permitido generar cercanía con el entorno auriazul.

Además, destacó que la mentalidad del estratega universitario fue determinante para aceptar el reto y sumarse a un proyecto que, asegura, tiene bases sólidas.

Juninho y los refuerzos son registrados | IMAGO7

Pumas, invictos y con esperanza de corona

El conjunto felino ha tenido un arranque prometedor en el Clausura 2026. Se mantiene invicto tras siete jornadas y ha comenzado a generar ilusión de cara a la Liguilla, instancia a la que no llega con verdadero protagonismo desde hace más de una década.

La mezcla de juventud, experiencia y refuerzos puntuales como Juninho ha encendido nuevamente la esperanza en Ciudad Universitaria, donde la afición sueña con ver a su equipo levantar la tan aclamada novena.