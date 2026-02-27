UFC México Day 2026: ¿Cuándo y dónde ver la perla de Brandon Moreno? EN VIVO

La cuenta regresiva terminó y la máxima casa de las arte marciales mixtas regresa para el UFC México Day 2026, donde el mexicano Brandon Moreno subirá al octágono como evento estelar ante el inglés, Lone’er Kavanagh, con una cartelera plagada de talento meixcano.

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh en el pesaje l Captura de pantalla de @UFC

UFC vuelve a México

Luego de una gran cartelera en 2024, la UFC regresa tras ausentarse en el 2025, una vez más con un mexicano como la cara principal del evento. Con Brandon Moreno también llegan las caras de Imanol Rodriguez y Regina ‘Killer Bill’ Tarín, quienes llegan por primera vez a la cartelera de casa.

Además de Imanol, Kill Bill y Moreno, Edgar Chaírez y David Moreno vuelven al octágono mexicano, ambos con combates que prometen ser de los mejores de la noche y que podrían ser un parteaguas para sus carreras.

Regina Tarín debuta en la UFC en México | Imagen de @UFC

Por otra parte, la presencia latina también será un factor fundamental en el espectáculo de la tarde, especialmente en los duelos preliminares, donde destaca el combate de la argentina Ailin Pérez, ante la estadounidense Macy Chiasso.

El regreso de Brandon Moreno al octágono en territorio nacional ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, ya que el ex campeón mundial busca consolidar su momento y regalarle otra noche histórica a la afición mexicana. La llamada “perla” de Tijuana quiere hacer valer su localía en el UFC México Day 2026.

Brandon Moreno en UFC I AP

La cartelera estelar encabezada por Moreno ante Lone’er Kavanagh promete emociones de principio a fin, con un choque que podría redefinir el panorama de su división. Con talento emergente, figuras consolidadas y un ambiente que se anticipa electrizante desde la Arena CDMX.

¿Cuándo y dónde ver la UFC México Day 2026?

FECHA: Sábado 28 de febrero

HORA: Preliminares a partir de las 17:00 (hora centro de México

LUGAR: Arena CDMX, México.

TRANSMISIÓN: Paramount +