Rhea Ripley va por otra conquista en WWE: ¿la favorita en la Cámara de Eliminación?

Rhea Ripley apunta a ser la favorita en ganar la Cámara de la Eliminación Femenina 2026; ‘Mami’ es la mayor cara de la división femenina hoy por hoy en WWE.

¿Le dará WWE la Elimination Chamber a Rhea Ripley para impulsar WrestleMania 42?

Por raro que parezca, la WWE tiene una formación interesante en la Cámara de Eliminación Femenina 2026, con figuras como Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James y Rhea Ripley, pero todo parece indicar que ‘Mami’ sería la favorita para ganar la estipulación y retar a Jade Cargil por el campeonato femenino de la WWE.

El camino hacia WrestleMania 42 no está siendo lo que la WWE esperaba, ya que la venta de los boletos ha sido bastante baja a diferencia del año pasado, por lo que la empresa buscaría darle el impulso a Rhea para llegar al magno evento y así poder aumentar la venta de los tickets.

Rhea Ripley

‘Mami’ es de las luchadoras que más venden en la compañía y más impacto mediático llegan a tener dentro y fuera del ring, por esa razón la WWE quiere que Rhea protagonice un combate titular ante Jade por su presea, hasta el punto de que Ripley gane un nuevo campeonato mundial.

Poster de Elimination Chamber Femenino 2026 | WWE

El respaldo de su palmarés: Rhea Ripley, garantía de impacto

Hablar de Rhea Ripley como favorita no es una suposición al aire. Su historial dentro de WWE la respalda como una de las figuras más dominantes de la última década.

La australiana ha sido:

4 veces campeona mundial femenina.

Campeona Femenina de NXT.

2 veces campeona en Pareja.

Ganadora del Royal Rumble (2023).

Rhea Ripley se enfrentará a Asuka | @WWE

Además, fue la campeona inaugural del campeonato femenino de NXT UK y una de las piezas centrales de The Judgment Day, consolidándose como rostro principal de la división femenina.

Su presencia en eventos premium ha sido constante, protagonizando combates de alto perfil en WrestleMania y sosteniendo reinados largos que la colocaron como la mujer más dominante de su generación.

Si WWE necesita una figura creíble para encabezar la ruta rumbo a WrestleMania 42, el historial de Ripley no deja espacio a dudas: es una apuesta segura tanto en narrativa como en taquilla.