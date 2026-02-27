Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

De casi retirarse a dominar la Liga MX: la historia de Paulinho

Paulinho con el gol de la victoria | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:18 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cuando todo parecía cuesta arriba, el luso estuvo cerca de dejar el futbol, pero hubo una persona clave para que esto no sucediera.

La historia de Paulinho es una llena de resiliencia. De pensar en el retiro y no lograr despegar en Europa a ser tricampeón de goleo y dominar la Liga MX junto al Toluca, pero hubo una persona que fue clave para que todo esto sucediera: Nandinho.

Nandinho, el técnico que evitó el retiro y cambió su destino

En entrevista con ESPN, Nandinho reveló que Paulinho confesó que hubo un momento en el que pensó seriamente en colgar los botines.

El descenso con Gil Vicente FC fue un golpe duro. Las dudas crecieron. La frustración también. Su carrera no despegaba como esperaba en Europa y el panorama lucía oscuro.

Paulinho fue dos veces campeó de la liga en Portugal

Fue entonces cuando apareció Nandinho.

Cuando yo llegué, no se sentía muy valorado y él quería marcharse porque quería ir a un club donde pudiese jugar más, tener más visibilidad y sentirse más útil.

“Tuve una conversación con él, muy grande, y le dije que tenía que quedarse. Yo creía mucho en él, en sus calidades, que iba a ser uno de los capitanes y que iba a ser muy importante para el grupo”, agregó el timonel portugués.

Después de aquella conversación, Paulinho se quedó dos años más en el Gil Vicente; con sus actuaciones lo llevaron al Braga y luego al Sporting de Lisboa, donde fue referente del equipo, donde además acumuló juego de Champions League. Todo ese esfuerzo le hizo ganarse una convocatoria con Portugal en la Nations League de la UEFA para jugar junto a Cristiano Ronaldo en la delantera.

Paulinho apunta a salir del Sporting

De Europa a convertirse en referente escarlata

Su llegada al Toluca marcó el inicio de una nueva etapa. En la Liga MX, Paulinho no solo se adaptó rápido, sino que se convirtió en el hombre gol del equipo. Todo esto no pasó desapercibido para Nandinho.

Lo que Paulinho logró hasta el momento ha sido fruto de su trabajo, de su resiliencia, de creer en sus capacidades y de su humildad. Es un chico que, si le pides jugar por la banda, él te va a jugar por la banda y te va a dar máximo, y con rendimiento.

Una década después, ambos portugueses siguen manteniéndose en contacto, y a pesar del tiempo, el ariete del Toluca no se olvida de Nandinho, ya que el luso lo reconoce como una pieza clave por la cual no dejó el futbol. 

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
18:33 ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
18:33 ¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
18:31 Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
18:12 “Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
18:12 Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
18:08 Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
18:04 Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
18:00 Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens
17:35 Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
17:25 Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
Futbol
27/02/2026
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
Futbol
27/02/2026
¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
Futbol
27/02/2026
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Futbol
27/02/2026
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Contra
27/02/2026
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
Futbol
27/02/2026
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador