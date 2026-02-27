De casi retirarse a dominar la Liga MX: la historia de Paulinho

La historia de Paulinho es una llena de resiliencia. De pensar en el retiro y no lograr despegar en Europa a ser tricampeón de goleo y dominar la Liga MX junto al Toluca, pero hubo una persona que fue clave para que todo esto sucediera: Nandinho.

Nandinho, el técnico que evitó el retiro y cambió su destino

En entrevista con ESPN, Nandinho reveló que Paulinho confesó que hubo un momento en el que pensó seriamente en colgar los botines.

El descenso con Gil Vicente FC fue un golpe duro. Las dudas crecieron. La frustración también. Su carrera no despegaba como esperaba en Europa y el panorama lucía oscuro.

Paulinho fue dos veces campeó de la liga en Portugal

Fue entonces cuando apareció Nandinho.

Cuando yo llegué, no se sentía muy valorado y él quería marcharse porque quería ir a un club donde pudiese jugar más, tener más visibilidad y sentirse más útil.

“Tuve una conversación con él, muy grande, y le dije que tenía que quedarse. Yo creía mucho en él, en sus calidades, que iba a ser uno de los capitanes y que iba a ser muy importante para el grupo”, agregó el timonel portugués.

Después de aquella conversación, Paulinho se quedó dos años más en el Gil Vicente; con sus actuaciones lo llevaron al Braga y luego al Sporting de Lisboa, donde fue referente del equipo, donde además acumuló juego de Champions League. Todo ese esfuerzo le hizo ganarse una convocatoria con Portugal en la Nations League de la UEFA para jugar junto a Cristiano Ronaldo en la delantera.

Paulinho apunta a salir del Sporting

De Europa a convertirse en referente escarlata

Su llegada al Toluca marcó el inicio de una nueva etapa. En la Liga MX, Paulinho no solo se adaptó rápido, sino que se convirtió en el hombre gol del equipo. Todo esto no pasó desapercibido para Nandinho.

Lo que Paulinho logró hasta el momento ha sido fruto de su trabajo, de su resiliencia, de creer en sus capacidades y de su humildad. Es un chico que, si le pides jugar por la banda, él te va a jugar por la banda y te va a dar máximo, y con rendimiento.

Una década después, ambos portugueses siguen manteniéndose en contacto, y a pesar del tiempo, el ariete del Toluca no se olvida de Nandinho, ya que el luso lo reconoce como una pieza clave por la cual no dejó el futbol.