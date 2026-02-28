“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el Real Madrid, equipo que será su rival en los Octavos de Final de la Champions League.

Manchester City vs. Real Madrid una vez más

El técnico español salió unos minutos a rueda de prensa este viernes después del sorteo de Champions, sorteo que los volvió a emparejar con el equipo blanco en los Octavos de Final; el DT del City dijo esto al respecto:

Imágenes del Manchester City vs Real Madrid | AP

Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro.

Pep fue muy breve sobre esa situación; el técnico no agregó más, hablando de otras cosas del entorno del Manchester City.

Manchester City elimina a Newcastle | AP

Una rivalidad digna de un clásico europeo

Los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City han sido uno de los constantes de las últimas temporadas de la Champions League.

Jornada 1 de fase de grupos de la temporada 2012/13: Real Madrid venció al City con marcador de 3-2.

Jornada 5 de la fase de la misma temporada: Madrid y City empataron a uno .

Semifinales temporada 2015/16: Real Madrid eliminó al Manchester City con global de 1-0.

Octavos de Final de la 2019/20: Manchester City eliminó al Madrid con global de 4-2.

Semifinales de la temporada 2021/22: Real Madrid eliminó al City en la prórroga con un global de 6-5.

Semifinales 2022/23: Manchester City avanzó tras humillar al Madrid en el global 5-1.

Cuartos de Final 2023/24: En tanda de penales, el Madrid avanzó a la Semifinal tras vencer al City. Global 4-4.

Eliminatorias de play-offs 2024/25: Real Madrid logró avanzar a los Octavos de Final al vencer al City 6-3 en el global.

Ambas escuadras se han enfrentado 15 veces en los últimos 14 años, marcando 5 victorias para el Real Madrid, 5 victorias para el Manchester City y 5 empates. La serie entre ellos en los Octavos de Final será el desempate.