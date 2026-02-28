Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid

La UEFA toma precauciones previo al juego de vuelta de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica.
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:12 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico español habló sobre su rival de Octavos de Final de la Champions League.

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el Real Madrid, equipo que será su rival en los Octavos de Final de la Champions League.

Manchester City vs. Real Madrid una vez más 

El técnico español salió unos minutos a rueda de prensa este viernes después del sorteo de Champions, sorteo que los volvió a emparejar con el equipo blanco en los Octavos de Final; el DT del City dijo esto al respecto:

Imágenes del Manchester City vs Real Madrid | AP

Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro.

Pep fue muy breve sobre esa situación; el técnico no agregó más, hablando de otras cosas del entorno del Manchester City.

Manchester City elimina a Newcastle | AP

Una rivalidad digna de un clásico europeo

Los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City han sido uno de los constantes de las últimas temporadas de la Champions League.

  • Jornada 1 de fase de grupos de la temporada 2012/13: Real Madrid venció al City con marcador de 3-2.

  • Jornada 5 de la fase de la misma temporada: Madrid y City empataron a uno.

  • Semifinales temporada 2015/16: Real Madrid eliminó al Manchester City con global de 1-0.

  • Octavos de Final de la 2019/20: Manchester City eliminó al Madrid con global de 4-2.

  • Semifinales de la temporada 2021/22: Real Madrid eliminó al City en la prórroga con un global de 6-5.

  • Semifinales 2022/23: Manchester City avanzó tras humillar al Madrid en el global 5-1.

  • Cuartos de Final 2023/24: En tanda de penales, el Madrid avanzó a la Semifinal tras vencer al City. Global 4-4.

  • Eliminatorias de play-offs 2024/25: Real Madrid logró avanzar a los Octavos de Final al vencer al City 6-3 en el global. 

Ambas escuadras se han enfrentado 15 veces en los últimos 14 años, marcando 5 victorias para el Real Madrid, 5 victorias para el Manchester City y 5 empates. La serie entre ellos en los Octavos de Final será el desempate.

Manchester City vs Real Madrid
Últimos videos
Lo Último
18:33 ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
18:33 ¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
18:31 Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
18:12 “Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
18:12 Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
18:08 Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
18:04 Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
18:00 Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens
17:35 Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
17:25 Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
Futbol
27/02/2026
¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
Futbol
27/02/2026
¿Sabe algo? Comentarista de FOX Sports lanza ilusionante mensaje: ‘México ganará la Copa del Mundo’
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
Futbol
27/02/2026
Arbeloa, de expulsado en el Etihad a volver a medirse al Manchester City
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Futbol
27/02/2026
“Cuanto más juegas contra ellos, más aprendes”: Guardiola sobre el Real Madrid
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Contra
27/02/2026
Muere Neil Sedaka a los 86 años: adiós al ícono del pop
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador
Futbol
27/02/2026
Milan quiere que Luka Modrić renueve por un año más; la decisión dependerá del jugador