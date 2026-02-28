Verificación de edad requerida
¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
Guadalajara marcha como líder en el Clausura 2026 de la Liga MX, en donde ha dejado un buen inicio de seis victorias al hilo; sin embargo, hay un tema que la institución rojiblanca no ha podido arreglar y esa es el tema de Érick Gutiérrez y Alan Pulido, jugadores que no son contemplado por el DT.
Ahora se ha revelado cuál es el disgusto que tiene Gabriel Milito con uno de ellos, de acuerdo a Alfredo Olivares de RÉCORD ha revelado a través de Infiltrados (Programa que puedes seguir todos lo días a partir de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, a través de las diversas plataformas) que se trata por no cumplir el reglamento de la institución en Chivas.
“Fue el punto de quiebre de Milito con Alan (Pulido) previo al Clásico Tapatío del torneo pasado Alan Pulido fue a las dos presentaciones de Christian Nodal independientemente con quien haya ido porque también fue con una dama muy conocida por el medio y otra persona que no tengo idea de quién pero el tema es que se dieron cuenta y al técnico no agrado eso”, resaltó.
Asimismo agregó que los jugadores tienen un reglamento especial que deben respetar: “Los futbolistas tienen prohibido estar en este tipo de lugares y él fue dos días seguidos previo a una semana de Clásico y de ahí fue que ya no lo vimos en ninguna convocatoria”.
¿Alan Pulido en rebeldía?
Cabe mencionar, que a principios del 2026 Carlos Ponce de León reveló en su Columna que el jugador se encontraba en un acto de rebeldía tras no ser considerado en la plantilla de Gabriel Milito para el Clausura 2026.
“Con contrato vigente, me cuentan que contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligol está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera.”, mencionó.
Finalmente, catapultó: “Tampico está dispuesto a bajarse el salario para tener minutos este inicio de 2026, Pulido quiere que se cumpla su contrato y ya después verá. Así que es muy probable que Chivas se tenga que chutar el salario de Alan este Clausura. Veamos”.
¿Rayados estuvo interesado?
El Francotirador reveló hace algunas semanas que el canterano de Tigres viajó a Nuevo León para platicar con la directiva y el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, quienes habían mostrado interés en sus servicios, algo que ya llamó la atención del mexicano, pero que no se pudo firmar.