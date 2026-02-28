Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’

Victoria de Chivas sobre América en la Liga MX Femenil I IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:30 - 27 febrero 2026
El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil se disputará el 10 de marzo

La Liga MX Femenil ha confirmado la fecha a disputarse el Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América que fue aplazado por actos de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ el fin de semana pasado en Jalisco. 

La liga hizo oficial la nueva fecha para el duelo y ahora se efectuará el 10 de marzo a las 19:07 hrs, tiempo del centro de México, además se hizo la mención sobre el cambio del juego entre las Rojiblancas y Bravas para el próximo 20 de abril de la Jornada 11.

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

“El duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, se disputará el próximo 10 de marzo a las 19:07 horas, en el Estadio Akron. Asimismo, el duelo entre el Club Guadalajara y FC Juárez correspondiente a la Jornada 11, será reprogramado para el lunes 20 de abril a las 19:00 horas”, resalta el comunicado. 

¿Por qué fue aplazada?

El Clásico Nacional Femenil fue cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX Femenil y enfrentaría a Chivas y América Femenil, no pudo llevarse a cabo en la fecha programada debido a las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas de las movilizaciones y cierres carreteros en distintos puntos de la entidad.

A través de sus redes sociales, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus dio a conocer que se habían realizado diferentes bloqueos en diferentes puntos de Guadalajara y la Zona Metropolitana, motivo por el que determinaron activar el código rojo para la población.

Fueron 25 los militares muertos tras el operativo en Jalisco/AP

De igual manera conforme transcurrieron las horas y se continuaron presentando bloqueos en otros estados y en diferentes puntos de la Zona Metropolitana, el Gobernador Jalisciense informó que el servicio de transporte público quedó suspendido. 

¿Cómo llegan?

Las tapatías llegan a este duelo con el ánimo a tope y en el segundo puesto tras vencer al Atlas en la fecha pasada. El Rebaño se sobrepuso a un gol de vestidor y a un penal fallado para sumar tres puntos que lo impulsaron al subliderato de la tabla.

América desaprovechó la oportunidad de vencer a Rayadas , dadas las circunstancias del partido; sin embargo, terminó repartir unidades tras un empate a un tanto. El marcador se abrió al minuto 32 después de una desafortunada acción de la defensa brasileña Daiane Santos.

América vs Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil I IMAGO7
