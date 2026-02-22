Kiana Palacios deja a América con 'deudas': "Tuvimos para ganar más títulos"

Muchas emociones y sentimientos se cruzaron tras la despedida de la delantera mexicana Kiana Palacios quien de manera sorpresiva abandonó las filas de América Femenil. Tras nueve temporadas de Liga MX Femenil vistiendo los colores azulcremas, la futbolista mexicana emprenderá un nueva aventura en su carrera.

Kiana Palacios en su etapa con América | IMAGO7

Aunque aún no se ha hecho oficial, según reportes, la máxima goleadora histórica del América, apunta a llegar al futbol de Estados Unidos con Utah Royals dentro de la Nationals Women´s Soccer League.

Kiana Palacios y Valeria Valdez en el partido entre Cruz Azul y América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Se va con sentimientos encontrados

La máxima goleadora de América Femenil 'Super Ki' tuvo una emocionante despedida antes de un entrenamiento en 'El Nido', sesión donde también estuvo presenta la barra 'La Monumental'.

"Hemos tenido muchas oportunidades para ganar más títulos y solo levantar uno, si duele un poco porque hemos pasado por mucho y siempre hemos estado unidas. Estoy muy orgullosa del equipo porque a pesar de todo pudimos levantarnos a nosotras mismas"

América Femenil se despide de una de sus referentes| IMAGO7

Kiana Palacios se retira de América Femenil previo al Clásico Nacional ante Chivas que tuvo que suspenderse por los hechos violentos ocurridos en Guadalajara durante la mañana de hoy 22 de febrero.

¿Cuántos goles hizo Kiana Palacios con 'Las Águilas'?

Durante su estancia en 'El Nido', Palacios se convirtió en una referente como atacante superando a Daniela Espinosa con 91 anotaciones. En el 2025 acumuló 21 goles en partidos, 15 de ellos en el Apertura 2025.