Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Kiana Palacios deja a América con 'deudas': "Tuvimos para ganar más títulos"

Kiana Palacios apunta a dejar al América l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 16:28 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El pasado fin de semana Kiana Palacios se despidió del nido americanistas con emotivo mensaje y deseo de más triunfos

Muchas emociones y sentimientos se cruzaron tras la despedida de la delantera mexicana Kiana Palacios quien de manera sorpresiva abandonó las filas de América Femenil. Tras nueve temporadas de Liga MX Femenil vistiendo los colores azulcremas, la futbolista mexicana emprenderá un nueva aventura en su carrera.

Kiana Palacios en su etapa con América | IMAGO7

Aunque aún no se ha hecho oficial, según reportes, la máxima goleadora histórica del América, apunta a llegar al futbol de Estados Unidos con Utah Royals dentro de la Nationals Women´s Soccer League.

Kiana Palacios y Valeria Valdez en el partido entre Cruz Azul y América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Kiana Palacios y Valeria Valdez en el partido entre Cruz Azul y América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Se va con sentimientos encontrados

La máxima goleadora de América Femenil 'Super Ki' tuvo una emocionante despedida antes de un entrenamiento en 'El Nido', sesión donde también estuvo presenta la barra 'La Monumental'.

"Hemos tenido muchas oportunidades para ganar más títulos y solo levantar uno, si duele un poco porque hemos pasado por mucho y siempre hemos estado unidas. Estoy muy orgullosa del equipo porque a pesar de todo pudimos levantarnos a nosotras mismas"
América Femenil se despide de una de sus referentes| IMAGO7

Kiana Palacios se retira de América Femenil previo al Clásico Nacional ante Chivas que tuvo que suspenderse por los hechos violentos ocurridos en Guadalajara durante la mañana de hoy 22 de febrero.

¿Cuántos goles hizo Kiana Palacios con 'Las Águilas'?

Durante su estancia en 'El Nido', Palacios se convirtió en una referente como atacante superando a Daniela Espinosa con 91 anotaciones. En el 2025 acumuló 21 goles en partidos, 15 de ellos en el Apertura 2025.

Este Clausura, la capitana azulcrema disputó ocho partidos de los cuales siete fueron como titular. En dichos encuentros logró marcar un tanto y América logró llevarse el triunfo en seis ocasiones, mientras que en los otros dos partidos, empataron.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones