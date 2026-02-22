Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho

La noticia del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", este domingo, no solo desató una ola de violencia y bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que también provocó una intensa controversia en plataformas digitales. La protagonista del escándalo fue Renata Masciarelli, ex portera del Club América Femenil, quien fue duramente criticada por cuestionar la logística del operativo federal.

Desde el aire, Puerto Vallarta luce como una zona de guerra / Especial

EL POLÉMICO MENSAJE

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Masciarelli, exportera del América Femenil, publicó un mensaje donde manifestaba su descontento por la realización del operativo en un día de alta actividad social en la capital de Jalisco.

"Aprobar un operativo así en domingo con todas las familias fuera, con un clásico nacional programado, un maratón con 15 mil personas contando foráneos y súmale la vía recreativa.... No mms", escribió la futbolista.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

A pesar de que la publicación fue eliminada minutos después, los usuarios de la red fueron más rápidos y capturaron la pantalla, viralizando el texto de inmediato. Las críticas no se hicieron esperar, señalando a la deportista por lo que muchos consideraron una falta de sensibilidad ante la magnitud de la captura de uno de los objetivos más buscados por las autoridades.

Usuarios cuestionaron que la jugadora priorizara eventos deportivos y recreativos sobre la neutralización de un líder criminal y muchos señalaron que los operativos de inteligencia de alto nivel no suelen "agendarse" con base en calendarios sociales o deportivos.

Al ser una figura reconocida del fútbol mexicano, su postura fue calificada por varios sectores como desafortunada dada la situación de emergencia que se vivía en las calles de Guadalajara.

Renata Masciarelli, ex portera del Club América Femenil

El operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó diversos estragos en la ciudad, incluyendo bloqueos de vías y una sensación de inseguridad generalizada que contrastó con las actividades mencionadas por la futbolista, como el Clásico Nacional y el maratón local.