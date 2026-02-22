Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX suspende actividades por violencia desatada tras muerte de El Mencho

Ramiro Pérez Vásquez 14:57 - 22 febrero 2026
Diversos partidos de este 22 de febrero fueron suspendidos en el futbol mexicano

El abatimiento de ‘El Mencho’ ha provocado la alerta roja en diversos puntos de la República Mexicana ante esto el futbol mexicano, entre ellos la Liga MX, ha decidido suspender diversos partidos con los Pumas de la Universidad vs Rayados todavía en análisis de llevarse a cabo.

Mientras tanto, el juego entre Querétaro y Bravos de Juárez quedó suspendido, luego del comunicado lanzado por la liga: “informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio. La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”.

Querétaro viene de perder el Clásico de la 57 | Imago7

Pumas vs Rayados en análisis 

De acuerdo, con Carlos Ponce de León el juego entre Pumas y Rayados a disputarse a las 17:00hrs, tiempo del centro de México, se encuentra en análisis de aplazarlo; sin embargo, hasta el momento el juego a disputarse en Ciudad Universitaria sigue en pie. 

Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuáles son los otros partidos aplazados?

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América será cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX y enfrentaría a Chivas y América Femenil como parte de la Jornada 10, ahora no tiene día ni hora confirmada.

Dicho partido no se lleva a cabo en la fecha programada debido a las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas de las movilizaciones y cierres carreteros en distintos puntos de la entidad en Jalisco en las últimas horas. 

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

La Liga de Expansión MX anunció que el encuentro entre Tapatio y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se disputará en la fecha originalmente programada debido a la situación de seguridad que prevalece en el estado de Jalisco.

El nuevo día para la celebración del partido será el lunes 23 de febrero de 2026, mientras que el horario quedará sujeto a confirmación en las próximas horas mediante los canales oficiales de la competencia y de ambas instituciones.

Asimismo se informó la reprogramación del Clásico de Tamaulipas: "El partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 17:00 horas en el Estadio Tamaulipas, entre los clubes Jaiba Brava y Correcaminos,será reprogramado. El encuentro se jugará en fecha y horario por confirmar".

Liga MX
