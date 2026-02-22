Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía

Pipa Benedetto tras anotar con el Barcelona S.C. I X:@BarcelonaSC
Aldo Martínez 11:11 - 22 febrero 2026
El ex jugador de la Liga MX volvió a anotar, ahora en la Liga de Ecuador

Había una cita pendiente para el argentino, Darío ‘Pipa’ Benedetto y finalmente tras más de un año, llegó. El delantero del Barcelona de Guayaquil, ingresó de cambio para anotar el único tanto en la victoria ante el Técnico Universitario, en el duelo correspondiente a la Jornada 1 de la LigaPro Ecuabet.

Darío Benedetto en el Barcelona SC I X:@BarcelonaSC

¿Cómo fue el gol de Benedetto?

El ex delantero de las Águilas del América, Xolos de Tijuana y Gallos Blancos del Querétaro, firmó uno de los momentos más reconfortantes de su carrera. Durante el minuto 82, cuando parecía que el duelo llegaría a su fin en un trabado empate, el ariete albiceleste se encontró con un rebote en el área chica y solo le bastó empujar la esférica para anotar el gol de la victoria. 

J.J. Rojas y Benedetto con el Barcelona S.C. I X:@BarcelonaSC

Tras su anotación, tanto el jugador como sus compañeros corrieron a la zona de las bancas para celebrar con todo el equipo, la imagen rápidamente se volvió viral tras el emotivo momento.

Al final el duelo terminó 1-0, significando la primera visita del Barcelona en la campaña, además del primer gol de Benedetto con la camiseta del equipo de Guayaquil y el primero tras más de dos años de sequía goleadora.

Augurio de buena temporada

Con este resultado, el conjunto dirigido por Barcelona de Guayaquil toma impulso en la tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador, sumando tres puntos importantes en casa. La anotación de Darío Benedetto no solo rompió una larga racha personal sin marcar, sino que también representó un envión anímico para un plantel que busca protagonismo.

El regreso al gol del atacante argentino se dio luego de 747 días sin festejar en partido oficial, una cifra que marcó uno de los periodos más complejos en su trayectoria profesional. La confianza depositada por el cuerpo técnico al ingresarlo en la recta final del compromiso terminó rindiendo frutos en un momento determinante del encuentro.

La victoria ante Técnico Universitario y el primer gol de Benedetto en la LigaPro alimentan las expectativas de la afición amarilla de cara a lo que resta del torneo. Si el delantero logra recuperar regularidad frente al arco, Barcelona podría encontrar en el argentino una pieza clave para pelear en la parte alta de la clasificación y consolidar un semestre competitivo en Ecuador.

